Momente de șoc în cursa de F1 din Austria. Mașina lui Carlos Sainz a luat foc. Ce s-a întâmplat cu pilotul. VIDEO

Mașina lui Sainz s-a oprit brusc în timp ce îl urmărea pe Max Verstappen de la Red Bull, în turul 57 al cursei. Spaniolul, care se lupta în acel moment pentru a prinde un loc pe podium, și-a condus monopostul într-un loc în care putea să oprească în siguranță, când bolidul a izbucnit în flăcări, potrivit Daily Star.

„Motorul, motorul. Nu, nu, nu, nu...”, a strigat pilotul de 27 de ani, fără să își dea seama că pornise un incendiu în spatele său. Flăcările s-au extins rapid și au cuprins întregul monopost, până ca Sainz să apucă să se iasă.

the footage which shows carlos sainz signaling for help from the marshal. the fire was so close on him and he struggled to leave the car.

what the fuck is this response? there is a considerable lack of urgency present in this situation. pic.twitter.com/DfCEB03rRQ