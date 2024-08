Mircea Lucescu: „Risc, dar cred că fotbalul românesc merită. Nu am nevoie nici de bani, nici să-mi fac un nume”

"Risc, dar cred că fotbalul românesc merită. Nu am nevoie nici de bani, nici să-mi fac un nume.

Aş vrea ca acele momente frumoase să se întoarcă. Un singur lucru m-a determinat, dragostea pentru fotbal şi obligaţia pentru fotbalul românesc.

Soţia mi-a spus să nu mă bag, dar Răzvan mi-a spus că dacă simt nevoie, să o fac. Voi face tot ce este posibil ca experienţa mea să ajute", a declarat Mircea Lucescu.

El a afirmat că pleacă la drum cu un handicap, adică faptul că a lipsit în ultimii ani din fotbalul românesc. "Multe sentimente m-au încercat, în primul rând nostalgia perioadei trecute, în care am avut parte de momente extraordinare ca selecţioner. Ieri am stat vreo 3 ore de vorbă, eu plec totuşi cu un handicap, am lipsit în ultimii ani din fotbalul românesc.

Nu m-am gândit niciun moment că o să mi se propună să vin la echipa naţională. Ca să vă spun sincer, am făcut tot posibilul să nu vin la echipa naţională şi să le dau şansă antrenorilor tineri.

Am încercat să-l conving pe Edi Iordănescu să rămână la echipa naţională, ştiu ce înseamnă să-i dai continuitate unui antrenor. FRF a făcut tot ce a fost posibil, din ce am înţeles, dar nu a reuşit. Apoi, am vorbit cu Gică Hagi, care a făcut atâtea pentru echipa naţională şi merita cu desărvârşire să i se propună să devină selecţioner.

Am spus că dacă nu mai există nicio soluţie, eu am obligaţia să mă întorc şi să pun în joc experienţa pe care am acumulat-o în atâţia ani. Eu sunt un produs 100% al fotbalului românesc, care a făcut furori pe scena internaţională.

Am mare încredere în această generaţie de jucători, care a format un grup învingător.", a adăugat Mircea Lucescu.

Tehnicianul Mircea Lucescu, în vârstă de 79 de ani, este noul selecţioner al României. Continuăm această poveste minunată împreună, a spus Lucescu, într-un videoclip de prezentare.

Durata contractului este de doi ani, cu obiectiv de participare la Cupa Mondială, a spus preşedintele FRF, Răzvan Burleanu.

Urmărește Știrile PRO TV pe canalul de social media preferat: