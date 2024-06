EURO 2024. Mircea Lucescu, după victoria României: Jucătorii au demonstrat că pot câştiga împotriva oricărei alte echipe

„Victoria este importantă dacă aduce o altă victorie. Jucătorii au demonstrat că pot câştiga împotriva oricărei alte echipe. Noi am câştigat cu 1-0 la galerii. Au cântat imnul senzaţioinal, au aplaudat şi au încurajat exhipa permanent. Ai npştri au fost mai motivaţi ca ucraineni. Am fost din toate punctele de vedere peste ei, Fiecare meci are altă istorie. Este o victorie senzaţiională şi bună pentru fotbalul românesc. Edi merită felicitări din plin, deocamdată prin acest meci ştie ce vrea. Nu a schimbat stilul de joc, organizarea jocului”, a declarat Lucescu la Pro TV.

Naţionala României a început cu o victorie categorică parcursul la Campionatul European din Germania, scor 3-0 cu Ucraina, la Munchen, în grupa E. Victoria vine la o zii după ce selecţionerul Edward Iordănescu a împlinit 46 de ani. Tricolorii au fost susţinuţi din tribune de zeci de mii de suporteri.

Golurile României au fost marcate de Stanciu (29), R. Marin (53) şi Drăguş (57).

