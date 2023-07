Messi a semnat, oficial, cu Inter Miami. Detalii din uluitorul contract al superstarului argentinian

Starul argentinian al fotbalului Lionel Messi a semnat cu clubul Inter Miami un contract valabil până în 2025, a anunţat, sâmbătă, gruparea din Major League Soccer (MLS), urmând să-l prezinte pe noul său jucător în cursul zilei de duminică, în timp ce debutul său oficial pe terenurile nord-americane ar putea avea loc vinerea viitoare, informează AFP, citată de Agerpres.

"Sunt foarte bucuros să încep această nouă etapă din cariera mea cu Inter Miami şi în Statele Unite", a declarat, sâmbătă, fostul jucător al echipei Paris Saint-Germain.

"Este o şansă fantastică şi împreună vom continua acest minunat proiect. Scopul nostru este să muncim împreună pentru a atinge obiectivele fixate şi sunt nerăbdător la ideea de a contribui la noul meu club", a adăugat septuplul "Balon de Aur", campion mondial cu echipa Argentinei anul trecut în Qatar.

"În urmă cu zece ani, când am început acest proiect la Miami, am spus că visez să aduc cei mai mari jucători din lume în acest minunat oraş, jucători care împărtăşesc aceiaşi ambiţie cu a mea, atunci când am venit la LA Galaxy pentru a ajuta la dezvoltarea fotbalului în Statele Unite şi să construiesc o moştenire pentru viitoarea generaţie a acestui sport pe care îl iubim atât de mult", a spus, la rândul său, David Beckham, unul din cei doi proprietari ai clubului Inter Miami.

"Astăzi, acest vis a devenit realitate. Nici că puteam să fiu mai mândru să văd un jucător de calibrul lui Leo venind la echipa noastră şi sunt fericit să întâmpin un bun prieten şi familia sa în comunitatea lui Inter Miami. Următoarea fază a aventurii noastre începe acum şi sunt nerăbdător să-l văd pe Leo pe teren", a adăugat fostul jucător englez.

Messi urmează să fie prezentat la Inter Miami

"Noi suntem mai mult decât încântaţi că cel mai mare jucător din lume a ales Inter Miami şi campionatul Major League Soccer. Nu am nicio îndoială că Leo Messi va arăta lumii întregi faptul că MLS poate găzdui cei mai buni jucători", a subliniat, la rândul său, Don Garber, responsabilul campionatului american de fotbal.

Prezentarea lui Messi este prevăzută duminică, pe stadionul lui Inter Miami, în cadrul evenimentului numit "The Unveil".

Superstarul argentinian ar putea debuta la noua sa echipă, Inter Miami, pe data de 21 iulie. Într-un interviu acordat luna trecută publicaţiei Miami Herald, Jorge Mas, coproprietar al clubului, a declarat că Messi este posibil să joace primul său meci pentru Inter contra clubului mexican Cruz Azul în cadrul Cupei Ligilor (Leagues Cup), o competiţie nord-americană organizată în asociere de MLS şi Federaţia mexicană de fotbal.

În vârstă de 36 de ani, Lionel Messi este considerat de mulţi specialişti cel mai bun fotbalist din istorie. El a cucerit în total 43 de trofee, la nivel de club şi echipă naţională, cele mai multe dintre ele cu FC Barcelona, formaţie la care a evoluat între 2004 şi 2021, când a plecat la PSG.

În palmaresul său figurează, între altele, zece titluri de campion în Primera Division, şapte Cupe ale Spaniei, patru Ligi ale Campionilor şi trei Cupe Mondiale ale cluburilor, toate câştigate alături de Barca. El a fost campion al Franţei în ambele sezoane petrecute la Paris Saint-Germain, cu care a obţinut şi un Trofeu al Campionilor (Supercupa Franţei).

În luna decembrie 2022, Messi a reuşit să-şi îndeplinească marele vis al carierei, acela de a câştiga Cupa Mondială cu selecţionata Argentinei, după o finală pierdută în 2014.

Publicaţia Miami Herald, citând o sursă, a dezvăluit că Messi are un contract în valoare de 60 de milioane de dolari pe an. Contractul ar prevedea, de asemenea, o participare la capitalul clubului la finalul carierei sale de jucător.

