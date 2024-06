Messi a refuzat o ofertă de aproape 1,5 miliarde de euro. Clubul care l-a dorit pe starul argentinian

Un interes pe care l-a confirmat, fără a intra vreodată în detalii. Însă, conform Bild şi Goal, Anmar Al-Haili, preşedintele Al-Ittihad, a dezvăluit câteva cifre despre oferta făcută celui care a câştigat de opt ori Balonul de Aur.

"I-am făcut o ofertă de 1,4 miliarde de euro. Dar el a refuzat-o pentru că familia sa a vrut să se mute în Statele Unite", a declarat liderul saudit, care s-a arătat surprins "că un jucător poate refuza o ofertă atât de mare de dragul familiei sale".

El a adăugat: "Noi respectăm acest lucru, pentru că familia este mai importantă decât banii".

În luna decembrie a anului trecut, Lionel Messi a vorbit despre posibilitatea de a ajunge în Saudi Pro League: "Am avut mai multe opţiuni pe masă. A trebuit să le analizez şi să mă gândesc la ele împreună cu familia mea înainte de a lua decizia de a veni la Miami. Prima mea opţiune a fost să mă întorc la Barcelona, dar acest lucru nu a fost posibil. Am încercat să mă întorc, dar nu s-a întâmplat. Este adevărat că după aceea m-am gândit mult să merg în liga saudită. Cunosc ţara şi au creat o competiţie foarte puternică, care ar putea deveni o ligă importantă în viitorul apropiat. În calitate de ambasador al turismului pentru Arabia Saudită, a fost o destinaţie care m-a atras, pentru că mi-a plăcut tot ce am vizitat, dar şi datorită creşterii fotbalului în ţară şi a eforturilor depuse pentru a crea o competiţie de nivel înalt. Era fie Arabia Saudită, fie MLS, iar ambele opţiuni mi s-au părut atractive".

