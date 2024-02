Cum au fost păcăliți 40.000 de oameni care au plătit să-l vadă pe Messi cum joacă în Hong Kong. VIDEO

Un număr de 40.000 de fani a asistat duminică la meciul demonstrativ dintre o echipă formată din jucători de top din Hong Kong și Inter Miami, un club din Major League Soccer la care Messi s-a alăturat anul trecut.

Mulți dintre cei prezenți în mulțime purtau culorile echipei naționale a Argentinei, campioană mondială la Cupa Mondială din 2022, sau rozul lui Inter Miami, ambele echipe al căror căpitan este Messi.

În înregistrările video de pe stadionul din Hong Kong se vede cum fanii scandau „Banii înapoi” și huiduiau în timp ce David Beckham, coproprietar al Inter Miami, s-a adresat mulțimii după meciul pe care Inter Miami l-a câștigat cu 4-1.

- Chants of ‘we want Messi’ rose around the stadium while disappointed fans said they felt cheated by the organisers. pic.twitter.com/LY1wZ3Ljx9

Guvernul din Hong Kong, care a încercat să recâștige lumea în acest teritoriu chinez tot mai izolat, s-a declarat „profund dezamăgit" de absența lui Messi de la meci și a amenințat că va reduce sponsorizarea de 16 milioane de dolari din Hong Kong (2 milioane de dolari) pe care a oferit-o.

Jameson Gong, un bărbat are a cheltuit 3.000 de dolari din Hong Kong (385 de dolari) pe un bilet pentru fiul său de 12 ani, a declarat că este "revoltat" de modul în care a fost gestionată situația.

„Oamenii trebuie să fie trași la răspundere, concediați, sau orice altceva", a declarat Gong, un comediant american și rezident de mult timp în Hong Kong, pentru NBC News. „Este o rușine".

Messi a fost prezentat intens în reclamele pentru acest eveniment, ale cărui bilete au variat între 880 și 4.880 de dolari din Hong Kong (112 și 624 de dolari) și s-au vândut într-o singură oră în luna decembrie.

„Să fim sinceri, nimeni nu ar fi cumpărat un bilet dacă ar fi știut că Messi nu va juca", a declarat Gong, care luni a organizat un scurt protest individual în districtul central de afaceri din Hong Kong, ținând o pancartă care descria meciul drept „cea mai mare înșelătorie" a orașului.

Messi situation: fans in Hong Kong booed and chanted for a refund after Lionel Messi did not play in Inter Miami's friendly there due to an injury pic.twitter.com/76dLZ4nyEH