Mesajul transmis de Simona Halep a doua zi după finala de la Paris. ”Nu vă pot mulțumi suficient”

Getty

La aproape 24 de ore după ce a câștigat primul Grand Slam din carieră, Simona era încă foarte emoționată, dar și extrem de fericită pentru realizarea ei.

Duminică, Simona le-a transmis un mesaj în limba engleză fanilor de pe Twitter în care își exprimă gândurile și prin care le mulțumește că i-au rămas alaături.

”Cuvintele nu pot descrie cât de fericite au fost ultimele 24 de ore pentru mine. Am citit atât de multe mesaje și postări de social media care mi-au adus lacrimi în ochi încât nu vă pot mulțumi suficient. Îmi pare rău pentru cele câteva lovituri de-a lungul drumului, dar am ajuns în sfârșit! Cu multă dragoste, Simo.”

(”Words can’t describe how happy the last 24 hours have been for me. I’ve read so many messages & social media posts that’ve brought tears to my eyes that I can’t thank you enough. Sorry for a few bumps along the wa but we finally got there! Lots of love, Simo.”)

Words can’t describe how happy the last 24 hours have been for me. I’ve read so many messages & social media posts that’ve brought tears to my eyes that I can’t thank you enough. Sorry for a few bumps along the way ????‍♀️???? but we finally got there!☺️???? Lots of love, Simo ❤️ pic.twitter.com/Rzvs6fzN1Y — Simona Halep (@Simona_Halep) June 10, 2018

Seymour Hersh, jurnalist castigator al premiului Pulitzer Seymour Hersh, jurnalist castigator al premiului Pulitzer