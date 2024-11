Mesajul lui Mike Tyson, după ce a pierdut meciul de box cu Jake Paul. „Aproape am murit”

„Aproape am murit în iunie. Am avut 8 transfuzii de sânge şi am slăbit 11 de kilograme în spital şi a trebuit să lupt pentru a-mi recăpăta sănătatea şi pentru a lupta, aşa că am câştigat. Faptul că fiii mei m-au văzut ţinând piept şi terminând opt runde cu un luptător talentat care are jumătate din vârsta mea, într-o arenă plină, este o experienţă la care niciun om nu are dreptul să spere. Vă mulţumesc”, a scris el.

Sportivul în vârstă de 58 de ani, care a pierdut în fața YouTuberului transformat în boxer într-o decizie unanimă la puncte în Texas, a scris pe Twitter că situația a fost mult mai gravă decât și-au dat seama oamenii, scrie Sky News.

În urma recuperării lui Tyson, după ce ar fi suferit o criză de ulcer, el a reflectat asupra rezultatului luptei.

„Aceasta este una dintre acele situații în care ai pierdut, dar totuși ai câștigat. Sunt recunoscător pentru noaptea trecută. Nu regret că am urcat în ring pentru ultima oară”.

