Legendarul pugilist Mike Tyson, învins de YouTuber-ul Jake Paul, într-un meci disputat în Texas | VIDEO

Meciul dintre Paul, în vârstă de 27 de ani, influencer pe reţelele de socializare, devenit boxer, şi Tyson, în vârstă de 58 de ani, fost campion la categoria grea, s-a desfăşurat în faţa unei arene pline la AT&T Stadium din Arlington.

Un arbitru-judecător a acordat un scor de 80-72, iar doi arbitri-judecători au considerat că Paul a câştigat cu 79-73.

Jake Paul bows to Mike Tyson at the end of the match. #PaulTyson pic.twitter.com/FUQGZVyADQ