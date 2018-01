Mesajul emoționant postat de Darren Cahill, după finala pierdută de Simona Halep la Australian Open

Antrenorul Simonei Halep, Darren Cahill, a postat și el un mesaj impresionant pe Twitter, căruia i-a atașat o fotografie cu Simona Halep, alături de mama sa.

"Cea mai puternică legătură. Mama Halep şi micul star rock, fiica ei. Inseparabile de când au ajuns şi până au plecat din Melbourne. Îmbrăţişări uriaşe din partea întregii echipe. Nu puteam fi mai mândri de tine şi de performanţa pe care ai realizat-o la Australian Open", este mesajul postat de Darren Cahill pe Twitter, alături de o poză cu Simona Halep şi mama ei, făcută fără ca sportiva să ştie.

The strongest of bonds. Mama Halep and her little rock star daughter. Inseparable when they arrived and as they leave Melbourne. Big hugs from your entire team, @Simona_Halep ???? We could not be more proud of you and your performance in the AO. #inspiring #resttime pic.twitter.com/jFhl2XZQXE