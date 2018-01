Simona Halep a ajuns acasă: "Trei întrebări și plec"

Pro TV

Simona Halep a ajuns în România, luni dimineaţă, în jurul orei 11:00, după finala pierdută la Australian Open, în faţa danezei Caroline Wozniacki.

Avionul Simonei a aterizat in jurul orei 11:05. Românca a făcut escală la Doha, alături de echipa ei. Aproximativ o oră şi jumătate.

Simona Halep s-a întors luni după-amiaza în țară, unde a fost întâmpinată de zeci de susținători care i-au adus flori și au fluturat tricolorul, pe Aeroportul Henri Coandă.

Simona Halep le-a transmis jurnaliștilor prezenți că va răspunde doar la trei întrebări: "Trei întrebări și plec!", a declarat Simona.

"Sunt epuizată, trebuie să fac nişte teste pentru accidentările pe care le am. Carolina a jucat foarte bine şi a meritat să câştige. Am mai fost aproape de un trofeu de grand slam, bineînţeles că este trist că nu am putut să câştig, dar viaţa merge înainte, e doar un meci de tenis şi sper la următoarea finală, dacă voi ma avea ocazia să o joc, să câştig. Vă mulţumesc", a spus Halep, în faţa unei mulţimi de camere, reprezentanţi mass-media şi fani, scrie News.ro

Întrebată cum se simte Simonei Halep, mama ei a declarat: "Bine, bine."

Printre susținători s-a aflat și tatăl Simonei, vizibil emoționat de performanța realizată de fiica sa, pe tot parcursului turneului de la Australian Open.

Simona și-a întâmpinat susținătorii zâmbind. Aceștia au încurajat-o și au aplaudat-o. La ieșirea din aeroport, Simona și-a îmbrățisat tatăl.

Seymour Hersh, jurnalist castigator al premiului Pulitzer Seymour Hersh, jurnalist castigator al premiului Pulitzer Seymour Hersh, jurnalist castigator al premiului Pulitzer Seymour Hersh, jurnalist castigator al premiului Pulitzer