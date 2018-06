Mesajul americanilor de la Nike după ce Simona a câștigat Roland Garros

„Neînfricata Simona câştigă primul trofeu de Grand Slam al carierei pe zgura din Paris“, a scris Nike pe Twitter, compania americană având ambele finaliste de la Paris sub contract

Simona Halep a încheiat contractul cu Adidas la finalul lui 2017, ajungând să joace la Australian Open într-o rochie roșie cumpărată de pe internet.

Self belief makes believers. @Simona_Halep fearlessly captures her first major title on the clay in Paris. #nike #justdoit pic.twitter.com/aTew6s4CQ6