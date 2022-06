Mașina de două milioane de euro a lui Cristiano Ronaldo, distrusă în Palma de Mallorca, într-un accident de circulație | FOTO

Șoferul - care nu a fost starul lui Manchester United, ci unul dintre bodyguarzii acestuia - a pierdut controlul volanului, iar autoturismul marca Bugatti a ajuns într-un zid al unui imobil rezidențial.

Din fericire, persoana care conducea mașina lui Cristiano Ronaldo nu a fost rănită.

"Mașina s-a izbit de un zid, dar au existat doar pagube materiale, nimeni nu a fost rănit. Șoferul și-a asumat întreaga responsabilitate pentru ceea ce s-a întâmplat.

Informațiile despre cine s-a aflat la volan și despre ceea ce s-a întâmplat sunt înregistrate într-o bază de date a poliției", a declarat o sursă a publicației The Sun.

Citește și: David Popovici a intrat în istoria natației. Campionul român a egalat un record vechi de aproape 50 de ani | FOTO & VIDEO

Conform sursei citate, partea din față a bolidului de două milioane de euro a fost distrusă. De asemenea, și locuința de lux a fost avariată.

An accident of Cristiano #Ronaldo's car "Bugatti Veyron", estimated at 1.7 million euros

One of Ronaldo's employees took the car to deliver it to him, but it crashed into a wall pic.twitter.com/9w9gZqgm7X