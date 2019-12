Maradona a povestit cum a fost răpit de extratereștri ”după câteva pahare în plus”

Legendarul fotbalist Diego Maradona a spus într-un interviu acordat postului argentinian TyC Sports că a fost răpit de extratereștri și că și-a pierdut virginitatea la vârsta de 13 ani cu o femeie ”mai în vârstă”.

Vedeta în vârstă de 59 de ani a fost întrebat de realizatorul TV dacă crede în existența OZN-urilor, moment în care acesta a răspuns:

”De ce să ne mai ascundem? O dată, după câteva pahare în plus, am dispărut de acasă 3 zile. Iar după ce am ajuns acasă am zis că m-au răpit extratereștrii. Am zis: M-au luat, nu pot să vă dau prea multe detalii.” - a zis Maradona, potrivit Talk Sport.

De asemenea, el a fost întrebat la ce vârstă și-a pierdut virginitatea: ”La 13 ani, într-un subsol, cu o doamnă mai în vârstă. Eu eram deasupra, iar ea citea ziarul”.

El a continuat, spunând că a jucat vreo 3 meciuri în toată cariera sa fără să fi dormit deloc, precizând că - dacă ar trebui să aleagă 3 fotbaliști pe care să-i invite pe iahtul său - aceștia ar fi Carlos (Tevez), Lionel Messi și Gabriel Heinze.

De asemenea, când s-a referit la cebrul gol înscris cu mâna împotriva Angliei în Cupa mondială din 1986, Maradona a afirmat că el a fost ”doar un tip obișnuit, care a înscris împotriva Angliei care ne omora copii în Războiul din insulele Falklands”.