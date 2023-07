Mai multe vedete internaționale au fost prezente la meciul de debut a lui Messi. Ce personalități au venit să-l susțină. FOTO

Debutul lui Lionel Messi la Inter Miami a fost mai bun decât se aștepta argentinianul, conform People.

Momentul victoriei a fost unul care a fost surprins de fanii fotbalului și de multe vedete de la Hollywood, printre care Kim Kardashian, Lebron James și Serena Williams. David Beckham, care este unul dintre proprietarii echipei, a fost și el prezent, alături de soția sa, Victoria Beckham.

Kim Kardashian, în vârstă de 42 de ani, a fost la meci împreună cu fiul ei, Saint West, în vârstă de 7 ani, despre care a spus că este „obsedat de fotbal".

„Aș face orice pentru copiii mei. Așa că am călătorit în toată lumea. Facem excursii pentru fotbal. Toată vara, mergem la diferite meciuri amicale", a declarat influencer-ul.

Vedeta a mai precizat că a fost „fericită să îi vadă pe David și Victoria", care au sărbătorit recent cea de-a 24-a aniversare a căsătoriei lor la începutul lunii iulie. David, în vârstă de 48 de ani, a numit semnarea lui Messi la Inter Miami un „vis devenit realitate" atunci când l-a prezentat pe Messi ca membru al echipei.

