L-a făcut KO pe Bute, iar acum susține că Pământul este plat. Explicații bizare oferite de legendarul Carl Froch

Froch, căruia i se spune "Cobra", l-a provocat pe legendarul Conor McGregor la o luptă în cușcă, iar irlandezul a anunțat recent că este gata să se bată cu rivalul din Anglia.

Carl Froch nu s-a oprit însă aici. După ce în 2019 a spus răspicat că Pământul este plat, "Cobra" a venit acum cu explicații bizare în susținerea acestei teorii.

Invitat în cadrul podcastului Macklin's Take, fostul mare boxer britanic le-a lansat o provocare celor care susțin că Pământul este roturnd.

"Iată problema. Am încercat să demonstrez - și provoc pe oricine care mă ascultă - să demonstreze că Pământul este sferic. Demonstrează că este rotund. Demonstrează că este, de fapt, un glob", a spus Carl Froch, citat de Daily Star.

În replică, gazda podcastului a afirmat: "Tot ceea ce știu este că, atunci când Michael Conlan boxa în Brisbane, am plecat din LA și am zburat spre vest, iar 12 ore mai târziu am fost în Brisbane. Așa că nu văd cum poate fi Pământul plat".

Froch nu s-a dat bătut și a susținut un fel de lecție de geografie: „Aș putea să iau o coală A4, să notez centrul Pământului plat - care este Polul Nord - și să notez peretele de gheață - care se află chiar în partea de Sud - în jurul circumferinței Pământului plat. Ai face ocolul și ai ajunge de unde ai spus (n.r. - Los Angeles) până unde tocmai ai zis (n.r. - Brisbane) pe aceeași rută de zbor”.

După ce a făcut aceste afirmații, Froch a glumit apoi cu încredere "Următoarea întrebare", lăsând gazda la fel de încurcată ca și ascultătorii.

I-a "stins lumina" lui Bute, dar a pierdut în fața lui Diaconu

Carl Froch s-a retras din activitate în 2015. În cariera sa de boxer profesionist, el a câștigat 33 de meciuri și a pierdut doar două.

În mai 2012, în orașul său natal, Nottingham, "Cobra" l-a făcut knock out în runda a cincea pe Lucian Bute. Astfel, pugilistul român a pierdut centura IBF la categoria supermijlocie, pe care şi-o apărase cu succes până atunci de 9 ori în 4 ani şi jumătate.

Totuşi, Carl Froch a fost învins de un alt român. În 2000, la amatori, Adrian Diaconu l-a învins pe britanic chiar la Liverpool, în meciul eliminatoriu pentru calificarea la Jocurile Olimpice de la Sydney.

Sursa: Daily Star Etichete: , , , , Dată publicare: 06-04-2023 18:15