JO de la Tokyo. Naomi Osaka, „decepționată” după ce a fost eliminată în optimile de finală

Japoneza Naomi Osaka a fost eliminată în optimile de finală ale turneului de tenis din cadrul Jocurilor Olimpice de la Tokyo, fiind învinsă în două seturi, 6-1, 6-4, de cehoaica Marketa Vondrousova, într-o partidă disputată marţi.

"Sunt foarte decepţionată pentru această înfrângere, dar îmi face mai rău decât altele. Totul a decurs prost astăzi şi este suficient să te uiţi la meciul meu că să-şi dai seama. Este ca şi cum toate lucrurile pe care mă bazez de obicei m-au părăsit. Am impresia că atitudinea mea pe teren nu a fost bună, pentru că nu am ştiut să fac faţă presiunii", a spus Osaka.

"Am impresia că a fost prea multă presiune în jurul acestor Jocuri. Cred, poate, pentru că nu am mai participat niciodată la Jocurile Olimpice şi pentru că a fost un an greu pentru mine. Dar rămân, totuşi, mulţumită de modul în care am jucat, ţinând cont că nu am mai fost în competiţie de ceva vreme", a adăugat Osaka.

Jucătoarea niponă, una dintre principalele pretendente la aurul olimpic, venea după o absenţă de două luni din circuitul profesionist, din cauza unor probleme legate de stres, iar în ultimele trei zile a disputat trei partide, după ce vineri a aprins vasul olimpic, cu ocazia ceremoniei de deschidere a JO 2020.