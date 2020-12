Echipa Istanbul Başakşehir, anchetată și ea de UEFA. "La mine în ţară românii sunt ţigani"

Dincolo de ancheta care trebuie să stabilească dacă arbitrul român este vinovat, corpul administrativ și de control al fotbalului european efectuează verificări și asupra reacțiilor venite de pe banca echipei din Istanbul, după ce unul dintre oficiali a fost auzit spunând "la mine în ţară românii sunt ţigani. Dar eu nu pot să spun că sunt ţigani", transmite DailyMail.

Încă nu este clar cine ar fi spus acest lucru, dar se vehiculează că ar fi fost chiar antrenorul principal al turcilor, Okan Buruk.

BREAKING: Voice from the back "In my country, Romanians are gypsy!" No comment.

Initially, I thought it was Topal saying it, judging by lip-reading. I have no certainty on the identity of the one who said it, so I won't advance any name. pic.twitter.com/cPauQ0lM4t