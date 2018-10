Ion Ţiriac: Simona Halep nu e pregătită

Getty

Fostul tenisman Ion Ţiriac a declarat, sâmbătă, că din punctul său de vedere Simona Halep, diagnosticată cu hernie de disc, nu are cum să fie pregătită să joace în acest moment, în special după ce a abandonat la ultimele două turnee.

"Pregătită nu este, în special după ce vine după 2 turnee în care a abandonat aproape de fiecare dată. Plus că de la US Open nu a mai avut un antrenament ca lumea absolut deloc. Ea are totuşi o echipă, nişte oameni, sper eu cu mintea la ei, ca să vadă despre ce este vorba pentru că, într-adevăr, ea pregătită nu e. Nu are cum să fie, chiar dacă vrea ea să spună, aşa gândesc eu. Că încearcă, e meritoriu. Are garanţii că nu i se agravează (n.r. - hernia de disc)? Nu ştiu, eu nu am vorbit cu Sf. Petru să îmi garanteze ceva, dar aşa să fie. Însă nu ştiu dacă într-adevăr este atât de important ca să mai joci un turneu ca Moscova şi de acolo să sari direct la Singapore (n.r. - Turneul Campioanelor)", a spus Ţiriac, relatează Agerpres.

"Că la Singapore trebuie să se ducă, să dea bună ziua, să îşi ia premiile, meritul, să îşi ia maşina, sper că şi Mercedes îi mai dă încă una şi cu asta face parc de maşini până la urmă. Să sperăm că are mintea la ea şi în momentul în care e numai 99% nu intră pe teren. Sau cel puţin aşa gândesc eu. Întotdeauna îşi asumă şi beneficiile, şi pierderile, şi riscurile care există. Există un risc, şi-l asumă. Dacă Kerber juca în acest turneu, trebuia atunci să se ducă şi să spună bună ziua la Singapore, să intre pe teren de 3 ori ca să ia 360 de puncte. Însă probabil că şi Kerber şi-a dat seama şi după câte ştiu eu wild card-urile s-au terminat acolo", a adăugat omul de afaceri.

Ţiriac susţine că jucătoarea română nu mai are cum să piardă locul I în clasamentul WTA până la sfârşitul anului. "Simona, care e la Moscova astăzi, este nr. 1 în lume până la sfârşitul anului sau până la Australian Open. Indiferent ce se întâmplă. Nu poate să o depăşească nici Kerber, nimeni. Ea este numărul 1 şi toată lumea trebuie să se mândrească. Nu am mai avut un număr 1 mondial la un sport major de pe timpul gimnastelor", a explicat el.

Din punctul său de vedere, Federaţia Română de Tenis sau Guvernul ar trebui să o premieze pe Halep pentru locul 1 mondial. "Bănuiesc că Federaţia Română de Tenis i-o da câteva sute de milioane la treaba asta, dacă nu Guvernul ţi dă, pentru că este de departe cel mai mare simbol al României. Dacă ar mai sta încă vreo 5 ani numărul 1, atunci ar fi un sportiv împlinit", a mai afirmat Ţiriac.

Acesta a criticat noul format al Cupei Davis, iniţiat de grupul de investiţii Kosmos, condus de fotbalistul spaniol Gerard Pique, competiţie care în 2019 se va desfăşura la Madrid. "I-am spus lui Piquet, l-am întâlnit la Londra şi i-am spus: "Extraordinar ce faci la tenis, te felicit, ştii mult tenis, şi eu acum ştiu mult fotbal. Am vorbit cu FIFA, vreau penalty-ul să se bată cu capul". Şi nu a înţeles cum cu capul. Nici eu nu înţeleg cum face el tenisul. 18 echipe într-o săptămâna cum să faci treaba asta? Federaţia internaţională vrea 18 vestiare. Când ai un turneu de tenis şi eu am 4 vestiare, unde să faci 18?", a precizat Ţiriac.

Jucătoarea de tenis Simona Halep, diagnosticată cu hernie de disc la începutul lunii octombrie, a plecat, vineri, la Moscova unde va participa la Kremin Cup (15-20 octombrie).

Simona Halep, numărul unu mondial, a abandonat, după un set în meciul cu Ons Jabeur (Tunisia) din prima rundă a turneului WTA de la Beijing, acuzând dureri la spate. La întoarcerea în ţară, ea a efectuat un control medical amănunţit, iar la 2 octombrie a fost diagnosticată de medici cu hernie de disc.

În vârstă de 27 de ani, Halep a anunţat ulterior că nu va fi nevoie de operaţie, ci doar de tratament, fizioterapie şi exerciţii specifice. La momentul respectiv, liderul mondial afirma că participarea la Kremlin Cup şi Turneul Campioanelor este sub semnul întrebării.

