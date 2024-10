Iga Swiatek a anunțat că s-a despărţit de antrenorul său. „Sunt pregătită pentru următorul pas”

"După 3 ani cu cele mai mari succese din cariera mea, împreună cu antrenorul meu Tomasz Wiktorowski am decis să ne despărţim", a scris Swiatek pe Instagram. „Vreau să încep cu un mare mulţumesc şi apreciind munca noastră împreună”.

Swiatek l-a angajat pe Wiktorowski la sfârşitul sezonului 2021. Sub îndrumarea lui Wiktorowski, Swiatek a câştigat patru din cele cinci trofee de Grand Slam ale sale, a urcat pe locul 1 mondial şi a reuşit cea mai lungă serie de victorii din anii 2000, cu 37 de victorii consecutive în 2022. Împreună, au cucerit 19 din cele 22 de titluri ale carierei sale şi o medalie olimpică de argint.

Anul trecut, Wiktorowski a fost votat Antrenorul Anului WTA de către colegii săi.

"Antrenorul Wiktorowski a făcut parte din echipa mea timp de trei sezoane, când aveam mare nevoie de schimbări şi de o nouă abordare a jocului meu", a scris Swiatek. "Experienţa sa, atitudinea analitică şi strategică şi cunoştinţele sale enorme despre tenis ne-au ajutat să reuşim lucruri la care nu am visat niciodată la doar câteva luni după ce am început să lucrăm împreună. Scopul nostru principal a fost locul 1 WTA, iar antrenorul Wiktorowski a fost cel care a spus asta primul. Am ţintit foarte sus, ne-am îndreptat spre fiecare turneu cu obiectivul clar de a-l câştiga. Împreună cu antrenorul Wiktorowski am câştigat multe turnee şi 4 Grand Slam-uri”.

Swiatek s-a retras recent de la China Open, unde era campioană en-titre, invocând motive personale. Ea a confirmat în postarea sa că este în plin proces de angajare a unui nou antrenor.

"Ca urmare a acestei schimbări importante în echipa mea, îmi acord câteva săptămâni pentru a începe o cooperare cu un nou antrenor ", a scris ea. „Sunt în mijlocul primelor discuţii cu antrenori din străinătate (non-polonezi), deoarece sunt pregătită pentru următorul pas din cariera mea. Vă voi anunţa când voi lua o decizie”.

Potrivit sportivei, decizia de a pune capăt colaborării sale cu Wiktorowski a fost reciprocă şi amiabilă.

