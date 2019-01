Halep, după eliminarea de la Sydney: ”Nu aveam aşteptări după o pauză aşa de lungă”

Getty

Jucătoarea română de tenis Simona Halep, numărul unu mondial, învinsă de australianca Ashleigh Barty cu 6-4, 6-4, miercuri, în optimi la Sydney, a declarat că nu avea aşteptări prea mari de la primul său meci din 2019, venit după o pauză lungă.

Românca nu mai jucase din septembrie, din cauza unei hernii de disc care i-a încheiat prematur sezonul. La Sydney, Halep nu a evoluat în primul tur, principala favorită intrând direct în optimi.

''A fost un meci foarte bun după aproape patru luni de când am jucat ultimul meci integral, (la) US Open. Cred că am jucat la un nivel bun'', a declarat Halep (27 ani) după partida de miercuri, transmite Agerpres.

Românca a fost mulţumită şi de faptul că nu a resimţit dureri la spate şi a precizat că nu este încă pregătită complet pentru Australian Open, primul turneu de Mare Şlem al anului, dar nu regretă pauza lungă pe care a luat-o.

''Nu am simţit nicio durere. Voi face recuperare şi o să văd cum mă simt mâine, pentru că e important acest lucru'', a afirmat Halep.

''Am făcut o pauză lungă, pentru că aveam nevoie. Atât mental, cât şi fizic. Deci nu aveam aşteptări prea mari. Nu mă aştept să fiu la un nivel înalt la acest moment, deoarece nu am jucat meciuri, dar tenisul este unul bun şi trebuie să am mai multă încredere în mine'', a subliniat Halep, citată de DPA.

''Nu pot avea aşteptări prea mari la Melbourne (Australian Open), deoarece căldura este mare. Voi merge şi voi încerca să joc mai bine decât am făcut-o azi şi vom vedea'', a mai spus finalista de anul trecut de la Melbourne.

Liderul mondial a menţionat şi că este ''ciudat şi dificil'' fără antrenor, după ce s-a despărţit de australianul Darren Cahill în noiembrie, dar a apreciat că este ''un nou început'' pentru ea şi va încerca să joace câteva luni fără antrenor, să se simtă bine pe teren.

Simona Halep, care a avut trei mingi de break la 4-4 în primul set şi a servit pentru 5-3 în actul secund, a recunoscut că a fost lipsită de ''inspiraţie'' la unele puncte importante în acest meci.

''Slice-ul său a fost extraordinar azi şi Ashleigh a meritat să câştige, dar nici eu nu am fost departe de victorie. Am avut multe şanse să fac break şi să fiu în avantaj, dar nu am reuşit. Simt că încă nu am ritmul de joc. Ea a jucat bine, mereu a jucat bine împotriva mea. Azi a fost mai bună decât mine deoarece a avut poate zece meciuri mai mult decât mine în acest an, deci a fost mai bine pregătită decât mine'', a mai spus Halep.

Barty, numărul 15 mondial, a vorbit, la rândul său, despre condiţiile dificile de joc, cu vânt puternic la nivelul terenului.

''Vântul a fost puternic, nu am simţit mereu mingea, dar condiţiile au fost la fel pentru ambele'', a comentat şi Halep.

Halep jucase ultimul său meci în septembrie, la Beijing, abandonând în primul tur, după un set cedat cu 1-6 în faţa tunisiencei Ons Jabeur. Simona, care a fost nevoită să încheie prematur sezonul 2018 din cauza unei hernii de disc, a înregistrat ultima sa victorie tocmai în august, 6-3, 6-4 cu belarusa Arina Sabalenka, în semifinale la Cincinnati, pierzând apoi următoarele trei partide şi abandonând în a patra.

