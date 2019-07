Halep, după calificarea în finala de la Wimbledon: ”E unul dintre cele mai frumoase momente”

Simona Halep este al doilea reprezentant al României care joacă finala la Wimbledon, după Ilie Năstase, care a pierdut finalele din 1972 şi 1976.

”Este un sentiment uimitor. Este unul dintre cele mai bune momente din viața mea”, a spus Simona, la scurt timp după ce a câștigat semifinala.

Pentru Halep este a cincea finală de Mare Şlem din carieră, după cele din 2018 de la Australian Open, 2014, 217 şi 2018 (campioană) la Roland Garros. Doar la US Open românca nu a apucat să joace cu trofeul pe masă, având o semifinală în 2015.

În finala de sâmbătă, Halep o va înfrunta pe câştigătoarea dintre americanca Serrena Williams, finalista de anul trecut, şi cehoaica Barbora Strycova.

