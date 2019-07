Simona Halep, după calificarea în semifinale: ”Totul s-a schimbat. Am mai multă experienţă”

Simona Halep, numărul 7 mondial, a declarat, marţi, că a început să-i place să joace pe iarbă, după ce a reuşit calificarea în semifinale la Wimbledon.

"Mă aşteptam să joace bine, m-a bătut ultimele două dăţi când ne-am întâlnit. Am fost puţin nervoasă înainte de meci, ştiam că va lovi puternic. Dar am luptat. Ştiam că dacă sunt sută la sută la fiecare minge, voi reuşi să-i rup ritmul. Acest lucru s-a întâmplat în setul doi. De la prima mea semifinală aici, în urmă cu cinci ani, totul s-a schimbat. Acum am mai multă experienţă şi sunt mai încrezătoare. Ador să joc pe iarbă. Este pentru prima oară când spun asta", a declarat Halep, potrivit News.ro.

Simona Halep, locul 7 WTA, s-a calificat pentru a doua oară în carieră în semifinalele turneului de la Wimbledon, după ce a învins-o, marţi, cu scorul de 7-6 (4), 6-1, pe jucătoarea chineză Shuai Zhang, locul 50 WTA. Acesta este cel mai bun rezultat pentru Simona Halep în acest an, la un grand slam. Ea a mai jucat în penultimul act la All England Club în 2014.

Ucraineanca Elina Svitolina, locul 8 WTA, a învins-o, marţi, cu scorul de 7-5, 6-4, pe jucătoarea cehă Karolina Muchova, locul 68 WTA, calificându-se în semifinalele turneului de la Wilmbledon. Svitolina este pentru prima dată în această fază la un grand slam şi va da piept în penultimul act cu Simona Halep, locul 7 WTA.

Simona Halep şi Elina Svitolina se vor întâlni a opta oară în turnee, prima dată pe iarbă. Ucraineanca are 4-3 în întâlnirile directe, dar ultimul meci a fost câştigat de româncă, scor 6-3, 3-6, 6-4, în semifinale la Doha, în acest an.

