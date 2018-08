Gestul Elinei Svitolina după ce Buzărnescu s-a accidentat: ”Mi s-a făcut pielea de găină”

Svitolina consideră că este vina organizatorilor, însă aceştia se apără susţinând că este treaba WTA să stabilească dacă este nevoie de personal medical la fiecare teren.

"Am văzut imediat că este foarte, foarte serios. Nu puteam face nimic, eu sau arbitrul de scaun. Mi s-a părut că au trecut ani până a ajuns cineva. Glezna se umfla din ce în ce mai mult, la fiecare secundă. Este greu să vezi. Este greu să treci prin ce a trecut ea, cu siguranţă. Este senzaţia cea mai rea pentru orice sportiv să se accidenteze atât de rău. Îi este greu fizioterapeutului să ajungă mai repede, dar cred că ar trebui să avem câţiva oameni cu calificare medicală tot timpul la teren pentru că eu sau arbitrul de scaun nu ştim ce să facem în astfel de situaţii, când accidentările sunt atât de serioase ca asta. Când mai e şi sânge... Mi s-a făcut pielea de găină. De exemplu, dacă face cineva un atac de cord. Trebuie să acţionezi în următorul minut, nu cum a fost, cinci, şase minute le-a luat să ajungă", a declarat Svitolina, potrivit cbc.ca, scrie news.ro.

Very tough to see players getting injured that badly on court. I wish @MikiBuzarnescu a veryyyy speedy recovery! Stay strong! pic.twitter.com/cAv0BRQqnc

Directorul turneului Eugene Lapierre a contrazis-o pe Svitolina, precizând că s-a intervenit în două minute şi jumătate, de la clădirea principală a complexului până la National Bank Court, terenul pe care se juca meciul.

"Nu cred că situaţia presupunea aşa ceva. Din momentul în care şi-a sucit glezna şi până când a ajuns fizioterapeutul acolo a trecut un timp rezonabil, cred. Chiar destul de bine", a spus el.

Jucătoarea Mihaela Buzărnescu, locul 20 WTA, a abandonat, miercuri, în turul doi al turneului Rogers Cup, de la Montreal, după ce s-a accidentat în setul trei al meciului cu sportiva ucraineană Elina Svitolina, numărul 5 mondial. Românca a ţipat şi a plâns pe teren de durere.

Unfortunately @MikiBuzarnescu has been forced to retire due to injury.

We wish her a speedy recovery! @ElinaSvitolina advances at the @CoupeRogers 6-3, 6-7(5), 4-3(ret) pic.twitter.com/ekXY4hDhnA