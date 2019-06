George Pușcaș: ”Plâng de fericire, de tristețe nu am de ce”

Atacantul George Puşcaş a declarat, joi, că jucătorii din naţionala de tineret a României trebuie să fie mândri pentru parcursul la Campionatul European de tineret, subliniind că întreaga ţară s-a bucurat alături de ei.

"Mulţumesc tuturor. Am dat tot ce am avut mai bun, dar Germania a fost mai bună. Trebuie să fim mândri că azi toţi s-au bucurat pentru noi. Am dat tot ce am avut mai bun. Pot plânge de fericire, de tristeţe nu am de ce, am scris istorie", a declarat Puşcaş la TVR.

Răzvan Marin: Rămâne istorie ce au făcut băieţii la acest turneu. Sunt mândru pentru ei

Fotbalistul echipei Ajax Amsterdam, Răzvan Marin, care nu a participat la Campionatul European under 21 deoarece nu l-a lăsat clubul olandez, a declarat, joi, că parcursul naţionalei de tineret la turneul final a fost unul istoric şi că poate a fost mai bine că el a lipsit.

“Am ajuns ultimele 20 de minute. Am urmărit meciul pe telefon. A fost o atmosferă senzaţională. Suporterii au încercat să le ridice moralul. A fost o experienţă nemaipomenită la acest turneu final, cred că toată lumea rămâne cu o impresie bună după aceste meciuri. Rămâne istorie ce au făcut băieţii la acest turneu. Sper ca toţi să fie sănătoşi şi apoi vor face cu siguranţă pasul către echipa mare majoritatea dintre ei. Poate într-un fel a fost mai bine fără mine pentru că au reuşit unii jucători să confirme, eu sunt fericit şi mândru pentru băieţi, pentru că au făcut o treabă extraordinară”, a spus Marin la Digi Sport.

România a fost învinsă, joi, la Bologna, cu scorul de 4-2 (1-2), de Germania, în semifinalele Campionatului European de tineret. Tinerii "tricolori" au condus la pauză, cu 2-1. Două lovituri libere în finalul meciului i-au calificat pe germani în finală.

Au marcat: Puşcaş '26 (p), '44 / Amiri '21, '90+4, Waldschmidt '51 (p), '90.