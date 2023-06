Focuri de armă în SUA, după ce Denver Nuggets a devenit noua campioană din NBA. Nouă persoane au fost rănite | FOTO & VIDEO

Trei dintre persoanele rănite sunt în stare critică, informează AFP, citată de News.ro.

Focurile de armă au avut loc la puțin peste un kilometru de sala de sport, acolo unde Denver Nuggets a învins-o, luni, pe Miami Heat, scor 94-89.

După meci, suporterii lui Denver Nuggets au ieşit în stradă, în capitala statului Colorado, pentru a sărbători câștigarea primului titlu din istorie.

????BREAKING: 9 people were injured — three critically — in a shooting in Denver & a suspect was taken into custody, police said. The shooting happened about a mile from Ball Arena, where the Nuggets defeated Miami to claim their 1st NBA title. https://t.co/kW19MAYSIc | @cbsaustin pic.twitter.com/SrJGKgZXIJ