Ted Kaczynski, cunoscut ca "Unabomber", a murit închisoare, la vârsta de 81 de ani

Ucigașul a decedat la centrul medical al închisorii federale din Butner, Carolina de Nord, a declarat purtătoarea de cuvânt a Biroului Federal al Închisorilor din SUA, Kristie Breshears, pentru Associated Press.

Kaczynski. un matematician devenit terorist, a trimis 16 bombe prin poștă, între 1978 și 1995 16 bombe prin poștă, către oameni din cadrul universităților și transporturilor aeriene. În urma exploziilor au murit 3 persoane și alte 23 au fost rănite. Kaczynski a fost prins și arestat în 1996.

Înainte de a fi transferat la unitatea medicală, el a fost fost ținut în închisoarea federală de maximă securitate din Florence, Colorado, din mai 1998, când a fost condamnat la patru pedepse pe viață, după ce a este autorul celor 16 atentate.

Ted Kaczynski a trimis o scrisoare către The Washington Post și The New York Times în care le-a cerut celor două ziare prestigioase să îi manifestul de 35.000 de cuvinte, „Societatea industrială și viitorul său”, care susținea că societatea și tehnologia modernă duceau la un sentiment de neputinţă şi înstrăinar, scrie The Associated Press.

Însă publicarea manifestului a dus, în cele din urmă, la prinderea sa. Fratele lui Kaczynski, David și soția acestuia, Linda Patrik, au recunoscut stilul în care era scris materialul și au informat FBI-ul, care îl căuta de ani de zile.

În aprilie 1996, autoritățile l-au găsit într-o cabană, într-o zonă izolată din statul Montana, care era plină cu jurnale, materiale pentru producerea bombelor și două bombe terminate.

Sursa: Associated Press Etichete: , , Dată publicare: 10-06-2023 20:58