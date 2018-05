Finala Europa League a început. Marseille - Atletico 0 - 1 LIVE TEXT

Getty

Olympique Marseille - Atletico Madrid. Finala Europa League 2018. A începutul meciul de pe stadionul din Lyon. Marseille a avut lovitura de start LIVE TEXT

Marseille - Atletico. Finala Europa League 2018.

LIVE TEXT CU DESFĂȘURAREA PARTIDEI:

Minutul 23 Cartonaș galben acordat lui Sime Vrsaljko, pentru un fault.

Minutul 21. GOOOL. Griezmann înscrie primul gol al finalei, după o greșeală imensă a unui jucător de la Marseille.

Minutul 18 Dimitri Payet trimite un şut de la distanţă care nu îi pune probleme lui Oblak.

Minutul 15 Koke trimite un șut pe lângă poartă.

Minutul 13 Lovitură liberă pentru Atletico. Jucătorul echipei spaniole a executat slab.

Minutul 6 Echipa franceză pare că domină meciul. Adil Rami șutează slab pe lângă poartă.

Minutul 4 Ocazie uriașă pentru Marseille. Valere Germain șutează peste poartă.

Minutul 3 Pasa trimisă de Jordan Amavi nu ajunge la niciun coechipier şi atacul se termină.

Minutul 1. A început meciul.

UPDATE 21.42 Jucătorii au intrat pe teren.

UPDATE 21.32 Fanii își ocupă locurile în arena din Lyon.

UPDATE 21.22 Jucătorii celor două echipe sosesc la stadion.

Echipele de start:

Marseille (4-2-3-1): Mandanda - Sarr, Ramy, Gustavo, Amawi - Anguissa, Sanson - Thauvin,Payet, Ocampos - Germanin

Altetico (4-4-2) : Oblak - Vrsaljko, Gimenez, Godin, Filipe Luis - Thomas, Gabi, Saul, Koke - Costa, Griezmann

Marseille - Atletico. Nicio echipă franceză nu a câştigat competiţia până acum, dar Marseille a jucat finala din 1999, fiind învinsă cu 3-0 de Parma, şi în 2004, eşec cu Valencia (0-2), în timp ce Atletico a cucerit trofeul Europa League de două ori, în 2010 şi 2012 (a doua oară la Bucureşti).

Marseille - Atletico. Finala Europa League 2018. Pentru Atletico va fi a doua sa finală la Lyon, după ce a pierdut cu 0-3 în 1986 în faţa formaţiei Dinamo Kiev, în Cupa Cupelor, însă pe Stade Gerland, finala de miercuri având loc pe arena din Parc Olympique Lyonnais (Stade de Lyon), informează Agerpres.ro

Olympique Marseille a câştigat opt din cele nouă meciuri jucate acasă în acest sezon european, dar numai unul departe de Stade Velodrome, 2-1 cu Athletic Bilbao.

Marseille s-a impus în doar patru partide din cele 15 jucate în cupele europene contra formaţiilor spaniole, două venind în această stagiune, cu Bilbao (3-1 şi 2-1).

Atletico a jucat 12 partide cu echipele franceze în competiţii UEFA, singura înfrângere venind în 2000, 2-4 în Cupa UEFA cu Lens, madrilenii părăsind competiţia după 2-2 în prima manşă.

Atletico nu a mai învins o echipă în Hexagon din septembrie 1961, 3-2 pe terenul formaţiei Sedan, în primul tur din Cupa Cupelor, cucerind trofeul la finalul sezonului. Totuşi, madrilenii au cucerit Supercupele din 2010 şi 2012 la Monte Carlo, după 2-0 cu Internazionale Milano şi 4-1 cu Chelsea.

