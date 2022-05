Finala Europa League, Frankfurt - Rangers, ÎN DIRECT pe Pro Arena și VOYO. Gică Hagi, asaltat de scoțieni, în Sevilla

150.000 de fani ai celor două echipe sunt așteptați în Sevilla pentru finala Europa League - 100.000 de scoțieni și aproximativ 50.000 de germani, potrivit BBC, citată de Sport.ro.

La meci va asista și Gică Hagi, care a ajuns deja la Sevilla și s-a fotografiat cu mai mulți fani, inclusiv cu jurnalistul Gavin Berry, de la publicația scoțiană Daily Record. "Regele" a refuzat să ofere un pronostic înaintea meciului dintre Eintracht Frankfurt și Rangers.

"Gheorghe Hagi este aici pentru finala în care Rangers încearcă să ridice trofeul pe care el l-a cucerit cu Galatasaray. Din nefericire, nu îl va putea vedea pe fiul său Ianis în acțiune, care este accidentat din ianuarie.

Tot din nefericire, a refuzat să ofere un pronostic pentru Record Sport, însă a acceptat să facă o poză cu omul nostru din Spania", au scris britanicii.

Rangers in Seville LIVE ????????

The Record Sport team has been catching up with Gheorghe Hagi in Spain this afternoon - but would he offer up a prediction for tomorrow night's showdown? ????#UEL

⬇️⬇️⬇️https://t.co/TlkCdbSFcj pic.twitter.com/Q0jOoRTj2s