Finală cu acuze de sexism, scandal cu arbitrul şi lacrimi pentru Serena Williams, în finala US Open

Serena Williams - Naomi Osaka 2-6, 4-6. Serena Williams a făcut mai multe crize de nervi în timpul finalei de la US Open. La finalul partidei, ea a refuzat să răspundă la întrebări.

"Nu vreau să fiu nepoliticoasă. Nu vreau să răspund la întrebări. Ea a jucat bine. E prima ei victorie într-un turneu de Grand Slam. Vreau să facem acest moment cel mai uşor posibil. Felicitări, Naomi! Nu o mai huiduiţi pe Naomi. A fost un an dificil pentru mine. Sper să mai vin aici şi la anul", a spus Serena Williams.

Serena Williams şi-a pierdut cumpătul în trei rânduri, în timpul finalei, fiind avertizată de fiecare dată. Prima oară, în momentul în care arbitrul Carlos Ramos a anunţat că Patrick Mouratoglou i-a dat sfaturi din tribună, un lucru interzis la turneele de Grand Slam.

"Eu nu trişez pentru a câştiga. Prefer să pierd. Poate nu ştii asta", a comentat campioana de 36 de ani.

Al doilea moment de nervozitate a venit în setul secund, când a pierdut serviciul după ce reuşise break-ul. Atunci, Ramos a decis ca game-ul următor să înceapă de la 15-0 pentru Osaka, după ce Serena şi-a făcut racheta praf.

You cannot continue to degrade a person and expect them not to finally pounce back. @serenawilliams has consistently displayed perseverance and grace but she is not to be made a fool of. “Let this be a remind to all... I don’t cheat to win, I’d rather lose.” #usopen pic.twitter.com/5Vwlebh7yx — Ryan Jamaal Swain (@RyanJamaal) September 8, 2018

Cel mai greu moment a avut loc după ce Serena l-a numit "hoţ" pe spaniol. Acesta a penalizat-o cu un game pe americancă. A fost nevoie de intervenţia supervizorilor pentru a o linişti.

Serena a adus acuze de sexism la venirea oficialilor: "Sunt mulţi bărbaţi aici care au spus mai multe lucruri şi pentru că sunt bărbaţi nu au păţit nimic. Nu este corect".

Judge for yourself, was @serenawilliams out of line and deserved that violation from the umpire in her 2 - 6 & 4 - 6 loss to @Naomi_Osaka_ in their @usopen final. #USOpen #Tennis. pic.twitter.com/OcbNGOSg6T — Thabiso Sithole (@ThabisoSithole) September 8, 2018

După acest moment, Serena a fost surprinsă cu lacrimi în ochi.

Williams a îmbrăţişat-o pe adversara ei de numai 20 de ani, dar a refuzat să dea mâna cu arbitrul, căruia i-a mai transmis încă o dată: "Îmi datorezi scuze".

Serena Williams after getting penalized because she called judge a "thief" "There;s a a lot of men who have said things and because they are men nothing happens to them"....pic.twitter.com/Vr9WTspqFw — gifdsports (@gifdsports) September 8, 2018

