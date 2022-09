Fanii lui Celtic și-au bătut joc de moartea reginei Elisabeta cu bannere jignitoare, în Liga Campionilor | GALERIE FOTO

Momente șocante au avut loc, miercuri, la Varșovia, unde s-a partida dintre Șahtior Donețk și Celtic, din runda a doua a grupelor UEFA Champions League, s-a încheiat la egalitate, scor 1-1.

Fanii scoțieni care au mers la Varșovia au desfășurat mesajul „F... the Crown” în momentul în care imnul Ligii Campionilor se auzea pe stadion. Suporterii lui Celtic nu s-au rezumat doar la această jignire și au mai afișat un banner revoltător „Ne pare rău pentru pierderea ta, Michael Fagan!”.

Britanicul Michael Fagan a devenit celebru după ce a pătruns prin efracție, în 1982, în Palatul Buckingham și a ajuns până în dormitorul reginei Elisabeta a II-a, unde a stat de vorbă cu suverana timp de 10 minute.

Shame on the Glasgow #Celtic fans who insulted #TheQueen at their match tonight. Among their foul abuse, they held up a banner praising the intruder who entered Her Majesty's bedroom at Buckingham Palace. #royal pic.twitter.com/NI8Zx16cRI