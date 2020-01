Drama trăită de singura sportivă din Iran medaliată la Jocurile Olimpice. A ales să pelce din țară

Kimia Alizadeh, singura sportivă iraniană medaliată la Jocurile Olimpice, a anunţat că a părăsit Iranul, deoarece s-a săturat să fie folosită de autorităţi ca instrument de propagandă, relatează Reuters.

Alizadeh, medaliată cu bronz la JO din 2016, la tawkwondo, a lăsat să se înţeleagă, într-o postare pe Instagram, că s-a stabilit în Europa. “Nu m-a invitat nimeni în Europa şi nu mi s-a făcut o ofertă tentantă. Dar accept durerea şi greutăţile dorului de casă pentru că nu am mai vrut să fiu parte a ipocriziei, minciunilor, nedreptăţii şi linguşirilor”, a afirmat ea, potrivit News.ro.

Mahin Farhadizadeh, ministru adjunct al Sporturilor, a declarat pentru agenţia ISNA că nu a citit mesajul sportivei. “Nu am citit postarea Kimiei, dar din câte ştiu ea şi-a dorit mereu să continue studiile de fizioterapie”.

Alizadeh a precizat că autorităţile iraniene au atribuit succesul său calităţilor lor de conducători şi faptului că sportiva a purtat vălul Islamic.

“Sunt doar una din milioanele de femei asuprite cu care ei s-au jucat mulţi ani… am purtat ce mi-au spus să port şi am repetat ce mi-au ordonat. Am repetat fiecare propoziţie pe care mi-au ordonat să o spun. Niciuna dintre noi nu contează pentru ei, suntem doar nişte unelte”, a notat Kimia Alizadeh.

Ea a menţionat că guvernul i-a exploatat politic medaliile, însă în acelaşi timp oficiali au umilit-o cu remarci de genul: “Nu este moral ca o femeie să îşi întindă picioarele”.

“Să încep cu salut, la revedere sau condoleanţe? Salut, popor asuprit al Iranului, la revedere, popor nobil al Iranului, condoleanţe vouă, oamenilor care sunteţi mereu în doliu”, a notat sportiva pe Instagram.

Alizadeh este al treilea sportiv iralian de top care a renunţat să îşi mai reprezinte ţara în ultimele luni.

În decembrie, şahistul Alireza Firouzja a decis să nu mai concureze pentru Iran ca urmare a interdicţiei neoficiale cu privire la meciurile împotriva israelienilor.

Trei luni mai devreme, Federaţia Internaţională de Judo a anunţat că judoka Saeid Mollaei a refuzat să revină acasă de teamă pentru siguranţa sa, după ce a ignorant ordinul federaţiei naţionale de a ceda meciuri pentru a evita o eventuală confruntare cu un israelian.