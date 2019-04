Un bebeluș a murit în brațele unui pasager, în timpul unui zbor de 2h 30

iStock

Nadia Parenzee, o tânără din Australia, a povestit pe Facebook cum un bebeluș de 2 luni a murit în brațele sale, în timpul unui zbor Kuala Lumpur - Perth.

Femeia susține că micuțul a fost agitat încă de la decolare și că a plâns încontinuu.

”În această dimineață, în timp ce mă întorceam acasă din Malaysia, m-am confruntat cu cea mai grea situație posibilă: un bebeluș a murit în brațele mele.

Un cuplu din Arabia Saudită se îndrepta spre Australia, pentru a începe o nouă viață.

La început, copilul era foarte agitat și plângea încontinuu. Am observat că părinții erau și ei stresați, așa că m-am oferit să îi ajut.

După aceea, în timp ce ațipisem, am fost trezită de însoțitoarea de zbor, care m-a rugat să o ajut. Cu disperare în ochii lor, părinții mi-au oferit bebelușul. L-am luat imediat în brațe și am început să mă rog. Imediat după, micuțul Farah a încetat să mai respire.

Am început să strig la pasageri, pentru a vedea dacă există vreun doctor la bord. Apoi, a urmat un coșmar de 2 ore și jumătate. Am încercat să îl resuscităm până am aterizat.

Am inima frântă, însă sunt onorată că l-am ținut în brațe și i-am citit o rugăciune înainte de a muri.

Angajații Air Asia au fost extraordinari și profesioniști.

Odihnește-te în pace, bebelușule Farah”, este mesajul femeii.

Compania aeriană Air Asia a transmis condoleanțe, iar poliția a demarat o anchetă.

