Nadia Comăneci, alături de Schwarzenegger la împlinirea a 43 de ani de la primul 10. VIDEO

"Tocmai ce m-am întâlnit cu @ Schwarzenegger @ GoldsGym ... este un mod foarte bun pentru a aniversa 43 de ani de la primul 10, la Montreal", este mesajul care însoţeşte filmuleţul.

"Asta este relaţia noastră, eu fac toată munca, iar ea primeşte laudele. Asta e problema, eu sunt din ce în ce mai bătrân, iar ea din ce în ce mai tânără", spune Arnold Schwarzenegger, spre amuzamentul Nadiei Comăneci.

Just bumped into @Schwarzenegger @GoldsGym ...is a great way to celebrate 43 years from Montreal s first 10 pic.twitter.com/0grnBQoa7k