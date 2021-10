Doliu în fotbal. Legendarul antrenor Walter Smith a murit la vârsta de 73 de ani

Walter Smith a dobândit un statut de legendă la Glasgow Rangers, cu 21 de trofee în două perioade, ceea ce îl face al doilea cel mai de succes antrenor al lui Rangers din toate timpurile, după Bill Struth.

Smith a câștigat ultimele șapte titluri din seria de nouă titluri consecutive ale lui Rangers în anii '90 și a revenit pe Ibrox în 2007.

Între aceste sezoane, a petrecut patru ani la Everton și doi ani la naționala Scoției înainte de a reveni la formația din Glasgow.

A doua sa perioadă la conducere a adus alte trei titluri și o participare în finala Cupei UEFA (Europa League), în 2008.

Decesul său survine în același an în care Rangers a cucerit primul său titlu de primă ligă de la ultimul sezon al lui Smith la conducere, în 2011.

Președintele clubului, Douglas Park, a comentat: „Nu am avut timp să vorbim despre asta. Este aproape imposibil de sintetizat ce a însemnat Walter pentru fiecare dintre noi la Rangers. Caracterul și conducerea sa au fost de neegalat și vor rămâne mult timp în memoria tuturor celor cu care a lucrat în timpul celor două mandate de manager al primei echipe”.

„Am vorbit cu Walter încă de la sfârșitul săptămânii trecute. Chiar și atunci când s-a luptat cu boala, a fost în continuare capabil să ofere sfaturi și sprijin. Pentru asta, îi sunt personal recunoscător. Știu că a continuat, de asemenea, să mențină dialogul cu membrii de rang înalt ai staff-ului, inclusiv cu managerul nostru, Steven Gerrard. Walter ne va lipsi foarte mult tuturor celor de la Rangers. Pentru suporterii lui Rangers, el a fost mult mai mult decât un simplu manager de fotbal. Walter a fost prietenul multora, un lider, un ambasador și, mai presus de toate, o legendă”, a mai spus Douglas Park.

It is with profound sadness that we announce the passing of our former manager, chairman and club legend, Walter Smith.https://t.co/5VJn3JeqbV pic.twitter.com/E2GMYjr8fN