Decizie importantă luată de Halep, după turneul de la Praga. Simona nu va participa la US Open

Simona Halep, locul 2 WTA, a anunţat, luni, că nu va participa la US Open, turneu de grand slam care va avea loc între 31 august şi 13 septembrie, la New York.

"După ce am cântărit toţi factorii implicaţi şi cu circumstanţele excepţionale în care trăim, am decis că nu voi călători în New York pentru a juca la US Open. Întotdeauna am spus că îmi voi pune sănătatea în centrul deciziei mele şi de aceea prefer să rămân şi să mă antrenez în Europa. Ştiu că USTA şi WTA au lucrat neobosit pentru a organiza un eveniment sigur şi le doresc tuturor acolo un turneu de succes", a spus Halep, pe reţelele de socializare.

Halep, care a câştigat duminică, turneul de la Praga, primul la care a participat după întreruperea cauzată de pandemia de coronavirus, se alătură altor jucătoare cunsocute care au declinat participarea la grand slam-ul american.

Citește și Simona Halep a câştigat turneul de la Praga

Trei dintre cele patru semifinaliste ale ediţiei din 2019 au decis să nu joace la US Open, elveţianca Belina Bencic, locul 8 WTA, jucătoarea canadiană de origine română Bianca Andreescu, locul 6 WTA, campioana en titre, şi ucraineanca Elena Svitolina, locul 5 WTA, transmite News.ro.

Numărul unu mondial Ashleigh Barty, olandeza Kiki Bertens, locul 7 WTA, şi rusoaica Svetlana Kuzneţova, locul 32 WTA, câştigătoarea US Open din 2004, au făcut aceeaşi alegere din cauza riscurilor pentru sănătate legate de pandemia de coronavirus.

Pe Instagram-ul Știrile ProTV găsiți imaginile momentului din lume!

CLICK AICI pentru a instala GRATUIT aplicația Știrile ProTV pentru telefoane Android și iPhone!