Tenismenele Simona Halep și Mihaela Buzărnescu au votat la Paris. FOTO

Halep, numărul 3 mondial, a fost întâmpinată cu aplauze de românii care stăteau la coadă pentru a vota.

Simona Halep, cap de serie numărul 3 şi deţinătoarea trofeului, va evolua în primul tur la Roland Garros cu australianca Ajla Tomljanovici, locul 47 WTA.

Simona Halep went today to the Embassy of Romania in Paris, France, to vote for the #EUelections2019

Foto: Daniela Coman pic.twitter.com/LlnbcwDTxb