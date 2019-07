Halep s-a calificat în turul 3 la Wimbledon. Gestul făcut de Buzărnescu în timpul meciului

Halep, 27 de ani, locul 7 WTA, s-a impus, cu scorul de 6-3, 4-6, 6-2, după o oră şi 51 minute în faţa unei adversare de 31 ani, care este pe locul 53 în ierarhia mondială.

În timpul meciului, Mihaela Buzărnescu i-a oferit o sticlă de apă unui spectator căruia i s-a făcut rău în tribunele terenului 2 de la All England Club,.

În setul al doilea, la scorul de 4-2, 30-30, pentru Mihaela Buzărnescu, pe serviciul Simonei, meciul a fost întrerupt câteva minute, deoarece i s-a făcut rău unui spectator. Buzărnescu a mers la marginea terenului, a luat o sticlă de apă şi a trimis-o în tribună.

Mihaela Buzarnescu running a bottle of water over to a fan who looks to have fallen ill in the stands out on No.2 Court. Pause in action as Halep is set to serve at 2-4, 30-all. #Wimbledon