David Popovici și-a donat casca și ochelarii cu care a devenit campion mondial pentru a ajuta o sportivă grav bolnavă

Marele sportiv a decis să-și doneze casca și ochelarii cu care a obținut cele două medalii de aur în capitala Ungariei, pentru a o ajuta pe vicecampioana mondială la canotaj, Florentina Filipovici. Obiectele vor fi valorificate în cadrul unei acțiuni caritabile, informează Agerpres.

Mamă a trei copii, o fetiță și doi băieți, cu vârste cuprinse între 4 şi 8 ani, aceasta lupă cu o boală cruntă.

De asemenea, fosta vicecampioana mondială la canotaj, pe vremea junioratului, are o situație materială dificilă, iar acum o fundație caritabilă încearcă să o ajute pentru a beneficia de o casă nouă.

În acest context, David Popovici s-a alăturat Hope and Homes for Children şi face apel la donaţii pe hhc.galantom.ro/p/davidpopovici.

„Pentru că am învățat în toți acești ani cât de important e să ai oameni alături, să fii sprijinit atunci când ai mai mare nevoie, simt că trebuie să fiu alături de Florentina.

Ea are nevoie de o casă, pentru ca fetița și băiețeii ei să poată să crească în liniște și în siguranță. De aceea, donez Fundației Hope and Homes for Children casca și ochelarii cu care am concurat recent la Mondiale și vă rog pe voi, cei care mi-ați fost aproape mereu cu gândurile și energia voastră, să întindeți o mână de ajutor acestui om. Să fim buni și să fim mulți!”, a afirmat David Popovici.

Cei care vor să obțină ochelarii și casca lui David Popovici trebuie să doneze minimum 25 de lei.

Câștigătorul celor două obiecte va fi stabilit prin tragere la sorți, cel târziu la data de 2 septembrie 2022.

Sursa: Agerpres Etichete: , , , Dată publicare: 01-08-2022 18:03