Dani Alves, primul interviu din închisoare. Declarațiile antrenorului de la FC Barcelona l-au înfuriat

Deşi avocatul său, Cristóbal Martell, a cerut în mai multe rânduri eliberarea jucătorului, procuratura refuză să îl elibereze pe motiv că acesta riscă să fugă, scrie sport.es, citează news.ro.

Dani Alves a acordat primul său interviu din închisoare Maykei Navarro, jurnalistă la "La Vanguardia": "Am decis să dau acest interviu, primul meu interviu de când sunt aici, pentru ca oamenii să ştie ce gândesc, pentru ca ei să cunoască povestea bazată pe ceea ce am trăit în acea dimineaţă în acea baie".

Antrenorul echipei FC Barcelona, Xavi, a fost întrebat într-o conferinţă de presă în luna ianuarie despre acuzaţia la adresa brazilianului şi a răspuns: "Este dificil să comentezi o astfel de situaţie. Sunt surprins şi şocat cunoscându-l pe Dani. Justiţia va decide orice ar fi: nu putem merge acolo. Îmi pare foarte rău pentru Dani".

Aceste cuvinte nu i-au picat bine lui Alves, deoarece îl considera prietenul său de-o viaţă, iar declaraţiile antrenorului ar putea avea consecinţe: "Când am auzit, am plâns. Mi-ar fi plăcut să pun mâna pe un telefon şi să-l sun şi să-i spun: 'Mulţumesc, mulţumesc, dar să nu mai faci asta niciodată. Să nu mai spui nimic. Te rog să uiţi de mine, voi avea grijă de mine, nu-ţi face griji'".

În plus, brazilianul a profitat de ocazie pentru a sublinia că în timpul şederii sale în închisoare nu i-a lipsit niciun prieten: "Nici măcar unul. Îiţ mai spun că toţi cei cu care am jucat fotbal nu sunt prietenii mei...".

Cu toate acestea, el a ţinut să precizeze că are prieteni care au vrut să vină să-l vadă şi că nu i-a lăsat: "Închisoarea nu este un loc pentru ei. Nici pentru copiii mei, nici pentru părinţii mei, nici pentru părinţii mei, nici pentru soţia mea..., deşi în cele din urmă am stat atâtea luni încât i-am lăsat să mă viziteze".

În faţa magistratului, fotbalistul a declarat că a fost de acord anterior cu tânăra că vor face sex în baie şi că "tot ce s-a întâmplat şi ce nu s-a întâmplat acolo numai eu şi ea ştim", dar acum Alves adaugă mai multe detalii:

"În acea dimineaţă devreme, când femeia cu care am problema iese din baie în spatele meu, eu rămân o vreme lângă masa mea. Nu stau mult timp pentru că era târziu.

Sunt cu prietenul meu Bruno şi sunt abordat de alte persoane înainte de a pleca. Când părăsesc clubul prin coridorul de ieşire, ştiu din imagini că trec pe lângă locul unde femeia plânge.

Eu nu am văzut-o. Dacă aş fi văzut-o plângând, m-aş fi oprit să o întreb ce se întâmplă. Iar în acel moment, dacă cineva din conducerea discotecii m-ar fi rugat să aştept pentru că o tânără susţine că am agresat-o sexual, nu m-aş fi dus acasă. În aceeaşi seară m-aş fi dus la secţia de poliţie pentru a clarifica ce s-a întâmplat".

Dar jucătorul, care susţine că relaţiile au fost consimţite, a plecat acasă şi a doua zi a aflat că fusese denunţat.

"Nimeni nu mi-a spus nimic acolo. Am plecat liniştit de la Sutton. Am ajuns acasă. Am făcut un duş pentru că soţia mea dormea deja şi îmi era ruşine de infidelitatea mea. M-am spălat de furie.

M-am culcat în alt pat. Mă întorceam în Mexic două zile mai târziu pentru a juca şi s-a publicat în unele media că o tânără îl acuza pe Dani Alves de agresiune sexuală.

Am sunat-o pe avocata mea, Miraida Puentes. Ea s-a consultat cu Mossos şi cu instanţele de judecată şi m-a asigurat că nu există nicio plângere şi că puteam să călătoresc şi să plec din Spania liniştit. De aceea am plecat", a explicat ea.

Nu era prima dată când frecventa localul, angajaţii îl cunoşteau: "Din 2008 era un loc în care mergeam când voiam să beau ceva cu soţia mea, cu prietenii mei. Îi cunosc pe toţi angajaţii. Pe toţi. Cei care se ocupă de sală, chelnerii. Pe toată lumea. Şi am crezut că mă apreciază cu adevărat", a declarat el.

Sursa: News.ro Etichete: , , , Dată publicare: 24-06-2023 12:14