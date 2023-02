Cristiano Ronaldo a marcat patru goluri pentru Al-Nassr | VIDEO

Cristiano Ronaldo s-a dezlănţuit în deplasarea de la Al-Wehda, unde a deschis scorul în minutul 21, cu un şut cu piciorul stâng, şi l-a majorat în minutul 40, cu un şut cu dreptul, scrie News.ro.

Ronaldo with another goal for Al Nassr. My goat again! pic.twitter.com/I3SiaWnV4P — Ghana Yesu (@ghanayesu) February 9, 2023

Cristiano Ronaldo scores his second goal with a calm right foot finish to extend the lead and make it Al Nassr 2, Al Wedha 0 at the King Abdul Aziz Stadium in Mecca, Saudi Arabia. pic.twitter.com/zWYPs1N57I — GC ???????? (@GettyCristiano) February 9, 2023

Ronaldo şi-a completat careul de goluri în repriza secundă. Mai întâi a transformat un penalti în minutul 53, iar în minutul 61 a stabilit scorul final.

Cristiano Ronaldo scores from the spot to complete his first hat-trick for the Riyadh team. Al Nassr 3-0 Al Wedha at the King Abdul Aziz Stadium in Mecca, Saudi Arabia. pic.twitter.com/MzSNVtAqDv — GC ???????? (@GettyCristiano) February 9, 2023

Cristiano Ronaldo scores his fourth after a rebound to make it Al Nassr 4-0 Al Wedha at the King Abdul Aziz Stadium in Mecca, Saudi Arabia. pic.twitter.com/L4OCAqv6am — GC ???????? (@GettyCristiano) February 9, 2023

Cu aceste patru goluri, Cristiano Ronaldo a depăşit borna celor 500 de goluri reuşite în prima ligă.

Victoria cu Al-Wehda o aduce pe Al-Nassr în fruntea clasamentului, cu 37 de puncte, la egalitate cu Al-Shabab, dar cu golaveraj mai bun.

Sursa: News.ro
Dată publicare: 09-02-2023 22:40