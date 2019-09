Cosmin Contra, după meciul pierdut cu Spania: "Nu ne-am făcut de ruşine"

Selecţionerul Cosmin Contra şi-a lăudat jucătorii, chiar dacă România a pierdut cu Spania, spunând că reprezentativa "tricoloră" nu s-a făcut de ruşine şi a fost aproape de un rezultat de egalitate.

"E clar că am avut prea mult respect în prima repriză faţă de jucătorii spanioli, i-am lăsat să fie comozi pe teren, am încercat pressing avansat haotic, am creat spaţii şi lor le plac spaţiile, am avut 3-4 contraatacuri în prima repriză şi am luat cea mai proastă decizie în fiecare situaţie. Am rămas în joc şi datorită lui Ciprian", a spus Contra despre jocul echipei României în prima repriză.

Selecționerul a lăudat prestațiilor jucătorilor care au intrat în repriza a doua, Florj Andone și Ianis Hagi, menționând că jocul României s-a schimbat radical.

"Am făcut o repriză a doua mult mai bună din toate punctele de vedere. Jucătorii care au intrat, Ianis şi Andone, dar mai ales Andone, au adus plusul acela de energie de care aveam nevoie şi după golul marcat, am avut 20 de minute foarte bune, în care ne-am dorit această egalare, nu a venit, dar trebuie să-mi felicit jucătorii pentru efortul depus, nu este uşor să joci împotriva acestei echipe", a precizat Contra, scrie News.ro.

Selecționerul crede că România va juca în meciul cu Suedia calficarea la turneul final al Canmpionatului European din 2020.

"Acum, să ne recuperăm şi duminică să câştigăm cu Malta, după care probabil ne vom juca calificarea la europene cu Suedia, acasă. Din păcate, apelul pe care l-am făcut la televizor şi cel al jucătorilor, să venim, să fim civilizaţi la stadion şi să încurajăm echipa, cu toate că au încurajat echipa, dar torţele şi petardele... Asta e, din păcate riscăm să jucăm un meci fără spectatori şi e păcat că această atitudine a băieţilor, deşi uneori avem prea mult respect faţă de adversar... Am spus că singura mea teamă este să nu intrăm speriaţi pe teren, să nu ne fie frică de adversar şi din păcate asta s-a întâmplat în prima repriză. Până la urmă, eu cred că nu ne-am făcut de ruşine în seara aceasta şi am fost foarte aproape de un egal care ar fi fost extraordinar pentru noi. În prima repriză, Tătăruşanu a fost jucătorul nostru numărul 1 şi ne-a ţinut în joc, dar trebuie să felicit toţi jucătorii pentru efortul pe care l-au făcut, au alergat foarte mult. Mergem înainte şi cel mai important meci important devine cel cu Malta şi sperăm să nu facem vreo surpriză neplăcută", a declarat Contra, la Pro TV.

Reprezentativa României a fost învinsă, joi seară, pe Arena Naţională, cu scorul de 2-1, de selecţionata Spaniei, în etapa a cincea a grupei F de calificare la Campionatul European din 2020. Spaniolii au jucat în inferioritate numerică pe final. Spania este lider în clasament, cu 15 puncte din tot atâtea posibile, iar “tricolorii” au coborât de pe trei pe patru, ei având şapte puncte.

Au marcat Florin Andone ’59 pentru România şi Sergio Ramos ’29 (penalti) şi Paco Alcacer ’47 pentru Spania.

Pe Instagram-ul Știrile ProTV găsiți imaginile momentului din lume!

CLICK AICI pentru a instala GRATUIT aplicația Știrile ProTV pentru telefoane Android și iPhone!

Abonați-vă gratuit la newsletter-ul Știrile Pro TV de pe WhatsApp. Primiți în fiecare zi cele mai importante știri pe telefon!