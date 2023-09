Coco Gauff a câștigat US Open, primul Grand Slam din carieră. Mesajele primite din partea lui Barack Obama şi Bill Clinton

Gauff s-a impus în finală cu scorul de 2-6, 6-3, 6-2, în două ore şi şase minute, informează News.ro.

În urma acestui succes, Coco Gauff a obţinut 3 milioane de dolari. La rândul său, Sabalenka va încasa 1,5 milioane.

În acest an, sportiva americană a mai câştigat turneele de la Cincinnati, Washington şi Auckland.

După această finală, Coco Gauff va urca pe locul 3 WTA, în timp ce Arina Sabalenka va deveni noul lider mondial.

După succesul de la US Open, Coco Gauff a fost felicitată de fostul preşedinte american Barack Obama.

"Nu am putea fi mai mândri de tine atât pe teren, cât şi în afara lui - şi ştim că ce e mai bun urmează să vină", a scris, pe X, platforma de socializare cunoscută anterior sub numele de Twitter, Barack Obama.

Congratulations to US Open champion, @CocoGauff! We couldn’t be prouder of you on and off the court - and we know the best is yet to come.