Sorana Cîrstea s-a calificat în premieră în sferturile de la US Open. Cu cine va juca pentru semifinale

Jucătoarea română de tenis Sorana Cîrstea s-a calificat în premieră în sferturile de finală ale turneului US Open, ultimul de Mare Şlem al anului, duminică, la New York, după ce a învins-o pe elveţianca Belinda Bencic, cu 6-3, 6-3.

“Am un zâmbet larg pe chip pentru că am muncit foarte mult în ultima vreme. Este extraordinar. Am muncit mult, dar am fost răsplătită. Sunt fericită de felul în care am jucat în această săptămână. Sunt foarte recunoscătoare pentru tot ce mi s-a întâmplat în această săptămână. Colaborarea cu Thomas Johansson a contat foarte mult, în ultima vreme am colaborat foarte bine şi îi dedic victoria şi lui, pentru că a fost alături de mine în momentele grele”, a spus Cîrstea în interviul de pe teren.

Cîrstea (33 ani, 30 WTA), cap de serie numărul 30, a reuşit cea mai mare performanţă a sa la Flushing Meadows. Ea mai jucat un singur sfert de finală la un turneu de Mare Şlem, în 2009, la Roland Garros, când avea 19 ani.

Românca a început în forţă meciul şi a condus cu 5-0 în primul set, pe care l-a câştigat în cele din urmă cu 6-3. Cîrstea a început bine şi setul secund, cu break, a avut apoi 2-0 şi 4-1, impunându-se tot cu 6-3.

Cîrstea a încheiat cu 5 aşi, iar Bencic (26 ani, 13 WTA) a făcut 5 duble greşeli. Sorana a fost superioară la winners, 16-13, dar diferenţa clară s-a văzut la erorile neforţate, campioana olimpică având 32, faţă de 14 ale româncei.

Cîrstea are 3-1 în meciurile directe cu Bencic, pe care a mai învins-o în februarie 2021, în optimile turneului Grampians Trophy de la Melbourne, cu 7-5, 6-2, şi în august 2022, în primul tur la Cincinnati, cu 6-2, 6-7 (3/7), 6-4. Bencic a câştigat chiar la US Open, anul trecut, în turul secund, cu 3-6, 7-5, 6-2.

Cîrstea joacă în sferturi cu jucătoarea cehă Karolina Muchova

Sorana Cîrstea şi-a asigurat un cec de 455.000 de dolari şi 430 de puncte WTA.

În sferturi, Cîrstea o va înfrunta pe jucătoarea cehă Karolina Muchova (27 ani, 10 WTA), care a dispus în optimi de chinezoaica Xinyu Wang, cu 6-3, 5-7, 6-1.

Muchova are 3-1 în meciurile directe cu Cîrstea, pe care a învins-o de două ori din trei meciuri jucate anul acesta. Luna trecută, la Montreal, Muchova s-a impus cu 7-5, 6-4, în turul al doilea.

Sursa: Agerpres Etichete: , , , , Dată publicare: 04-09-2023 06:55