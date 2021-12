Christian Eriksen, jucătorul care a emoţionat o lume întreagă în 2021

12 iunie, a doua zi a Campionatului European de fotbal, meciul Danemarca – Finlanda. În minutul 43 al partidei, un jucător de prăbuşeşte pe teren şi după scurt timp este înconjurat de colegii lui îngrijoraţi, dar conştienţi de ce trebuie să facă.

Îngrijorarea îi cuprinde pe toţi cei de la stadion şi pe toţi cei care urmăreau partida pe ecrane. Iubitorii fotbalului au stat cu sufletul la gură până când au aflat că danezul Christian Eriksen, cel care picase pe teren, era conştient la spital.

Eriksen, care are 29 de ani, a avut nevoie de minute în şir de resuscitare la partida pe stadionul Parken din Copenhaga. El se prăbuşise fără să fi fost lovit de un adversar. Colegii săi au făcut un zid în jurul medicilor, pentru a-şi proteja coechipierul, asupra căruia se intervenea cu defribilatorul, iar unii se rugau. Printre primii care au intervenit s-a numărat căpitanul danezilor, Simon Kjaer. Kjaer a curăţat căile respiratorii ale coechipierului său, i-a aplicat jucătorului primele manevre de resuscitare, le-a spus celorlalţi jucători să formeze un scut în jurul fotbalistului şi a consolat-o pe partenera colegului său.

Christian Eriksen a fost scos de pe teren cu targa, aceasta fiind camuflată aproape total de un material alb ţinut în jur de personalul medical, pentru a nu se vedea în interior. Totuşi, în social media au apărut imagini cu jucătorul pe targă, în care jucătorul părea conştient, iar după scurt timp federaţia daneză a anunţat că fotbalistul a ajuns la spital şi este supus unor investigaţii suplimentare.

Peluza Cătălin Hîldan a transmis atunci un mesaj de încurajare pentru Eriksen, reamintind că fanii dinamovişti au trecut prin momente grele când i-au pierdut pe Cătălin Hîldan şi Patrick Ekeng. Social media s-a umplut de mesaje pentru danez.

Medicul german al UEFA Jens Kleinefeld urma să dezvăluie la 17 iunie dialogul pe care l-a avut pe Eriksen pe teren, imediat după resuscitare. “Aproximativ 30 de secunde mai târziu, jucătorul a deschis ochii şi am putut vorbi cu el. A fost un moment foarte emoţionant, pentru că la urgenţele medicale de acest gen în viaţa de zi cu zi şansele de succes sunt mult mai mici”, a declarat Kleinefeld. El a spus că s-a uitat la Eriksen şi l-a întrebat: “Te-ai întors printre noi?”. Eriksen a răspuns: “Da, m-am întors. La naiba. Am doar 29 de ani”. “Atunci am ştiut că nu era afectat creierul şi că jucătorul a revenit complet”, a adăugat medicul.

Eriksen a fost cooperant şi total conştient la stadion, însă a durat mult până când i s-au ataşat toate sistemele de monnitorizare necesare pentru transportul în siguranţă la spital, a explicat Kleinefeld. “La stadion eram 99 la sută sigur că el va ajunge la spital şi starea sa va rămâne stabilă”, a mai declarat el.

Meciul s-a reluat în aceeaşi seară şi a fost câştigat cu 1-0 de Finlanda, iar Eriksen a fost ales jucătorul partidei. Tehnicianul Kasper Hjulmand şi medicul Morten Boesen şi-au exprimat ulterior regretul cu privire la continuarea jocului, însă fotbalistul Martin Braithwaite a afirmat că decizia de reluare a fost preferabilă faţă de alte opţiuni. Decizia de continuare a partidei a fost criticată şi de Peter Schmeichel, tatăl portarului danezilor, Kasper, care a spus că UEFA a ameninţat echipa cu pierderea jocului cu 0-3 dacă refuză să continue meciul în aceeaşi zi sau a doua zi la prânz.

A doua zi, Morten Boesen, medicul naţionalei Danemarcei, a anunţat că Eriksen a suferit un stop cardiac pe teren. “Era dus. I-am făcut manevre de resuscitare şi a fost un stop cardiac. Cât de aproape eram noi? Nu ştiu, l-am adus înapoi, a fost destul de rapid. Nu sunt cardiolog, aşa că nu pot spune de ce s-a întâmplat, las asta pe seama experţilor. Acesta este unul dintre motivele pentru care el este încă în spital, ca să se descopere ce s-a întâmplat. El este treaz acum şi răspunde la întrebări relevant şi clar. Inima bate din nou”, a afirmat Boesen.

Jucătorii danezi au primit consiliere psihologică în seara meciului şi a doua zi şi au convenit că a fost greşit să continue partida în aceeaşi zi.

Prima reacţie a lui Eriksen după stopul cardiac suferit a venit la 14 iunie: "Mă simt mai bine acum, dar vreau să înţeleg ce s-a întâmplat. Vreau să vă mulţumesc tuturor pentru ceea ce aţi făcut pentru mine. Nu voi renunţa".

La 17 iunie, danezul a fost operat pentru implantarea unui defibrilator, iar la 18 iunie el a fost externat. El a vizitat echipa naţională în Helsingor, după care a plecat acasă.

Eroii de la Copenhaga, cei care l-au resuscitat pe Eriksen, au fost recompensaţi de UEFA cu premiul preşedintelui forului continental, în cadrul ceremoniei de tragere la sorţi a grupelor Ligii Campionilor, în 26 august. Cei care au primit prestigiosul premiu sunt Mogens Kreutzfeldt (ofiţer medical), Frederik Flensted (manager medical), Anders Boesen (medic de urgenţă), Peder Ersgaard (paramedic), Jens Kleinefeld, Valentin Velikov, Morten Skjoldager, Morten Boesen (toţi medici) şi Simon Kjær (fotbalist).

La 173 de zile după ce a fost resuscitat pe teren, la 1 decembrie, Eriksen şi-a reluat antrenamentele, însă nu la echipa sa de club, Inter Milano, ci la baza de pregătire a clubului Odense, pentru care a evoluat când era junior.

Ca urmare a problemei de la Euro-2020, Christian Eriksen, care avea contract cu Inter până în 2024, nu mai poate juca în Italia, el având implantat defibrilatorul subcutanat pentru reglarea ritmului cardiac. Drept urmare, la 17 decembrie Inter şi Eriksen au ajuns la un acord pentru încheierea contractului.

Eriksen poate semna acum cu altă echipă. S-au vehiculat numele fostelor sale cluburi, Ajax Amsterdam şi Odense, dar şi numele unor grupări engleze: Tottemham şi West Ham.

Povestea danezului i-a ţinut cu sufletul la gură pe iubitorii fotbalului, însă este una cu deznodământ pozitiv. Jucătorul este în viaţă, se antrenează şi este disponibil pentru cluburile care îl vor. Intervenţia rapidă şi corectă a celor de la stadion a făcut să nu se repete cazuri ca Antonio Puerta, Marc-Vivien Foe sau Patrick Ekeng.

