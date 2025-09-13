Celebrul Boris Becker are amintiri de groază din închisoare, din cauza deținuților români: ”M-a marcat profund”

Celebrul Boris Becker a dezvăluit că „nu se va recupera niciodată complet” după perioada petrecută într-o închisoare din Marea Britanie. El a povestit cum a fost „amenințat” de colegii de celulă în timpul detenției.

Fostul număr 1 mondial, Becker, de șase ori campion de Grand Slam la simplu și medaliat cu aur olimpic la dublu, a fost găsit vinovat de patru acuzații în temeiul Legii insolvenței în aprilie 2022, după ce a fost acuzat că nu a predat bunurile și trofeele în urma falimentului din 2017.

Germanul a fost condamnat la 30 de luni de închisoare la sfârșitul lunii aprilie 2022 și a ispășit în cele din urmă o pedeapsă de opt luni în închisoarea HMP Wandsworth din Londra și, ulterior, în închisoarea HM Prison Huntercombe, fiind deportat în Germania după eliberarea sa anticipată în decembrie 2022.

Becker a rămas o figură de profil înalt de la eliberarea sa din închisoare, continuând să îndeplinească sarcini media și antrenându-l pentru scurt timp pe starul ATP Tour Holger Rune în 2024.

Cu toate acestea, bărbatul în vârstă de 57 de ani nu a vorbit prea des despre perioada petrecută în închisoare și efectul pe care aceasta l-a avut asupra lui și nu a putut să se întoarcă în Marea Britanie, unde locuia, din cauza legilor privind deportarea.

În ultimele luni, legenda tenisului s-a căsătorit cu Lilian de Carvalho Monteiro, cei doi căsătorindu-se în septembrie 2024, iar cuplul așteaptă primul lor copil.

Acum, într-un nou interviu acordat revistei Nordic Magazine, citat de tennis365.com, campionul cu șase titluri de Grand Slam a dezvăluit impactul psihic al perioadei petrecute în închisoarea din Londra.

„Nu mă voi recupera niciodată complet după acel moment”, a spus Becker.

„Închisorile sunt conduse de deținuți, nu de gardieni. Am slăbit șapte kilograme în patru săptămâni. Stres, fără mâncare, fără dulciuri, fără alcool... Era foarte frig în celulă, un adevărat coșmar. Am dormit îmbrăcat într-un trening, două jachete, două perechi de șosete și cu un prosop înfășurat în jurul capului.”

În interviul acordat înainte de lansarea noii sale cărți, Inside, în care descrie în detaliu perioada petrecută în închisoare, Becker susține că a fost „amenințat” de colegii de celulă.

Germanul a susținut că a avut nevoie de un prieten pentru a-și achita datoriile de 700 de euro – aproximativ 605 lire sterline sau 820 de dolari – acumulate prin jocuri de noroc.

El a adăugat: „Jocurile de noroc au fost o prostie și o imprudență din partea mea, și aveam o datorie de 700 de euro față de deținuții români. Apoi au venit în celula mea și m-au amenințat că mă vor bate dacă nu plătesc. Fără ajutorul unui prieten care a plătit datoria prin transfer bancar, astăzi aș fi o persoană diferită. Această experiență m-a marcat profund. Este o amintire pe care o voi păstra pentru tot restul vieții.”

