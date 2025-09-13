Celebrul Boris Becker are amintiri de groază din închisoare, din cauza deținuților români: ”M-a marcat profund”

Stiri Sport
13-09-2025 | 10:12
Boris Becker
Getty

Celebrul Boris Becker a dezvăluit că „nu se va recupera niciodată complet” după perioada petrecută într-o închisoare din Marea Britanie. El a povestit cum a fost „amenințat” de colegii de celulă în timpul detenției.

autor
Cristian Matei

Fostul număr 1 mondial, Becker, de șase ori campion de Grand Slam la simplu și medaliat cu aur olimpic la dublu, a fost găsit vinovat de patru acuzații în temeiul Legii insolvenței în aprilie 2022, după ce a fost acuzat că nu a predat bunurile și trofeele în urma falimentului din 2017.

Germanul a fost condamnat la 30 de luni de închisoare la sfârșitul lunii aprilie 2022 și a ispășit în cele din urmă o pedeapsă de opt luni în închisoarea HMP Wandsworth din Londra și, ulterior, în închisoarea HM Prison Huntercombe, fiind deportat în Germania după eliberarea sa anticipată în decembrie 2022.

Becker a rămas o figură de profil înalt de la eliberarea sa din închisoare, continuând să îndeplinească sarcini media și antrenându-l pentru scurt timp pe starul ATP Tour Holger Rune în 2024.

Cu toate acestea, bărbatul în vârstă de 57 de ani nu a vorbit prea des despre perioada petrecută în închisoare și efectul pe care aceasta l-a avut asupra lui și nu a putut să se întoarcă în Marea Britanie, unde locuia, din cauza legilor privind deportarea.

Citește și
Boris Becker
Mesajul lui Boris Becker, după decizia TAS în cazul lui Halep: „Aminteşte-ţi mereu cine ţi-a fost alături”

În ultimele luni, legenda tenisului s-a căsătorit cu Lilian de Carvalho Monteiro, cei doi căsătorindu-se în septembrie 2024, iar cuplul așteaptă primul lor copil.

Acum, într-un nou interviu acordat revistei Nordic Magazine, citat de tennis365.com, campionul cu șase titluri de Grand Slam a dezvăluit impactul psihic al perioadei petrecute în închisoarea din Londra.

Nu mă voi recupera niciodată complet după acel moment”, a spus Becker.

„Închisorile sunt conduse de deținuți, nu de gardieni. Am slăbit șapte kilograme în patru săptămâni. Stres, fără mâncare, fără dulciuri, fără alcool... Era foarte frig în celulă, un adevărat coșmar. Am dormit îmbrăcat într-un trening, două jachete, două perechi de șosete și cu un prosop înfășurat în jurul capului.

În interviul acordat înainte de lansarea noii sale cărți, Inside, în care descrie în detaliu perioada petrecută în închisoare, Becker susține că a fost „amenințat” de colegii de celulă.

Germanul a susținut că a avut nevoie de un prieten pentru a-și achita datoriile de 700 de euro – aproximativ 605 lire sterline sau 820 de dolari – acumulate prin jocuri de noroc.

El a adăugat: „Jocurile de noroc au fost o prostie și o imprudență din partea mea, și aveam o datorie de 700 de euro față de deținuții români. Apoi au venit în celula mea și m-au amenințat că mă vor bate dacă nu plătesc. Fără ajutorul unui prieten care a plătit datoria prin transfer bancar, astăzi aș fi o persoană diferită. Această experiență m-a marcat profund. Este o amintire pe care o voi păstra pentru tot restul vieții.

Un șofer beat și drogat a intrat cu mașina într-un grup de tineri, în Bistrița, apoi a fugit, în urma unui conflict. VIDEO

Sursa: tennis365.com

Etichete: tenis, Boris Becker, penitenciare,

Dată publicare: 13-09-2025 09:24

Articol recomandat de sport.ro
Gigi Becali i-a salvat viața. Patronul FCSB-ului a plătit tratamentul de 40.000 de euro fără să clipească
Gigi Becali i-a salvat viața. Patronul FCSB-ului a plătit tratamentul de 40.000 de euro fără să clipească
Citește și...
Filmul
Stiri Diverse
Filmul "Nasty", despre viața și cariera lui Ilie Năstase, apare în cinematografe. Boris Becker și Nadia Comăneci, la premieră

De marți, 16 aprilie, în cinematografele din toată țara, poate fi urmărit "Nasty", un documentar despre viața marelui tenismen român, legenda a tenisului mondial, Ilie Năstase.

Mesajul lui Boris Becker, după decizia TAS în cazul lui Halep: „Aminteşte-ţi mereu cine ţi-a fost alături”
Stiri Sport
Mesajul lui Boris Becker, după decizia TAS în cazul lui Halep: „Aminteşte-ţi mereu cine ţi-a fost alături”

Fostul mare jucător de tenis Boris Becker a afirmat că abia aşteaptă să o vadă din nou pe teren pe Simona Halep, după decizia TAS de a-i reduce suspendarea.

 

Boris Becker a fost eliberat din închisoare după opt luni. Urmează să fie deportat din UK
Stiri externe
Boris Becker a fost eliberat din închisoare după opt luni. Urmează să fie deportat din UK

De trei ori campion la Wimbledon, Boris Becker este eliberat din închisoarea britanică și va fi acum deportat înapoi în Germania, după ce a fost condamnat la începutul acestui an pentru că a ascuns bunuri pentru a evita plata datoriilor.

Fostul mare campion de tenis Boris Becker a fost condamnat la 2 ani și jumătate de închisoare
Stiri Sport
Fostul mare campion de tenis Boris Becker a fost condamnat la 2 ani și jumătate de închisoare

Germanul Boris Becker, fostul număr unu mondial în tenisul profesionist, a fost condamnat la doi ani și jumătate de închisoare, pentru că a ascuns active și împrumuturi în valoare de 2,5 milioane de lire sterline, pentru a evita plata datoriilor.  

Recomandări
Aliații se mobilizează. Olanda și Cehia trimit sisteme de apărare anti-aeriană în Polonia, iar Germania și Franța avioane
Stiri externe
Aliații se mobilizează. Olanda și Cehia trimit sisteme de apărare anti-aeriană în Polonia, iar Germania și Franța avioane

Secretarul general al NATO și comandantul suprem al forțelor aliate din Europa au anunțat lansarea operațiunii „Santinela Estică”. Aceasta presupune dislocarea de trupe suplimentare pe flancul estic.

O cincime din toate locuințele construite în România în ultimii ani sunt în București. Prețul mediu: 2.300 euro/mp
Stiri Sociale
O cincime din toate locuințele construite în România în ultimii ani sunt în București. Prețul mediu: 2.300 euro/mp

20% din locuințele construite în ultimii 5 ani în România au fost în București. Mii de blocuri noi au apărut în special în cartierele de la marginea Capitalei.

Ministra Mediului l-a demis pe directorul Administrației Naționale „Apele Române”, după ce a pierdut 300 mil. euro din PNRR
Stiri actuale
Ministra Mediului l-a demis pe directorul Administrației Naționale „Apele Române”, după ce a pierdut 300 mil. euro din PNRR

Ministra Mediului, Diana Buzoianu, l-a demis, vineri, din funcţie, pe directorul Administraţiei Naţionale "Apele Române", Sorin Lucaci.

Top citite
1 ora de iarna
Shutterstock
Stiri Diverse
Ora de iarnă 2025: Când se schimbă ora și când dăm ceasurile cu o oră înapoi
2 oameni pe strada
Shutterstock
Stiri Economice
FMI laudă măsurile economice ale Guvernului. Experții recomandă, însă, continuarea reformelor pentru reducerea deficitului
3 pensionari
Inquam Photos / Octav Ganea
Stiri Economice
Unde sunt cei mai „bogați” pensionari din România. Clasamentul pe județe
Parteneri
VIDEO VOYO
Alt Text!
Superspeed
S9E18

21:05

Alt Text!
I like IT
Ediția 18 - 2025

21:33

Alt Text!
Visuri la cheie
Visuri la cheie: Sezonul 10 - Trailer

03:24

Alt Text!
Săriți de pe fix
Săriți de pe fix - Trailer

04:05

Alt Text!
Stirile PRO TV
Stirile PRO TV # 19.00 - 12 Septembrie 2025

46:57

Alt Text!
La Măruță
12 Septembrie 2025

01:31:46

Alt Text!
Groapa
Ioana Brumar, despre personajul pe care îl interpretează în serialul Groapa și atmosfera de la filmări

03:37

Alt Text!
I like IT
I like IT - Activitățile școlare sunt acum mult mai interesante pentru cei mici datorită noilor tehnologii

06:07

Alt Text!
Groapa
Cine este Alma Coman? Groapa, un nou serial, în curând pe Pro TV și pe VOYO!

00:59

Alt Text!
Conectat la România
Vacanțe fără griji. Cum ne ferim de surprize neplăcute la cazare și avion

13:28