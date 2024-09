Cea mai tare gală UFC din istorie e duminică, de la ora 05:00, pe VOYO. Doar producția a costat 20 de milioane de dolari

Sphere este un loc magic.Clădirea, îmbrăcată în ecran cu led, a costat 2,3 miliarde de dolari și este singurul loc din lume unde spectacolul se vede de afară și se simte in interior.

Pentru a putea adapta Sphera la specificul sporturilor de luptă, UFC a investit 20 de milioane de dolari în producție, scrie sport.ro.

Marea problemă pentru UFC a fost sa producă un spectacol total care să includă toate simțurile și să păstreze atmosfera de sport de luptă.

UFC se vede în direct și exclusivitate pe VOYO.

Din acest motiv vor fi folosite patru care de producție, sala nu va fi luminată în mod tradițional, iar fiecare meci va avea loc în ceea ce Dana White numește “Lumi”. Publicul va fi purtat virtual intr-o perioadă din istoria Mexicului, folosind imagini, scaune cu vibrație si multe alte inovații tehnologice ce sunt încă păstrate in secret.

Ce spune Dana White, președintele UFC

“Cea mai mare problemă a fost reprezentată de modalitatea în care am putea să reproducem experiența din sală pentru TV. De asta am angajat cei mai mari specialiști in producerea evenimentelor si multi oameni premiați la Hollywood. Avem un număr imens de premii Emmy care lucreză la eveniment. Este o provocare pentru ei”, a declarat Dana White, președintele UFC.

Glen Weiss, cel care va coordona evenimentul, are nu mai puțin de 14 premii Emmy și este considerat unul dintre cei mai mari specialiști din lume în producerea de evenimente.

Investiția pare sǎ fie insǎ un succes pentru ca doar din vânzarea de bilete UFC estimează cele mai mari încasări din istorie, mai mult de 21 de milioane de dolari.

Gala va fi difuzată in sistem PPV la un preț de 79.99 dolari, dar în România va putea fi văzută în direct și în exclusivitate pe VOYO, fără prețuri suplimentar, duminică, 15 septembrie, de la ora 05:00.

Urmărește Știrile PRO TV pe canalul de social media preferat: