Casa lui Messi, transformată de argentinieni în „stadion”. Cum a fost primit căpitanul „pumelor” în cartierul său | VIDEO

După ce a sărbătorit alături de coechipierii săi din naționala „Albiceleste”, în Buenos Aires, Lionel Messi a plecat spre locuința din Rosario. Acolo, superstarul „pumelor” a fost întâmpinat de sute de fani, care s-au îngrămădit să-l vadă și să-l ovaționeze pe capitanul noii campioane mondiale. Astfel, fiesta fanilor s-a mutat la reședința sa din Funes, la 30 de kilometri de Rosario, iar Messi a putut intra cu greu în locuința sa, fiind nevoie de intervenția polițiștilor.

Leo Messi arrives in his hometown of Rosario. (via @joseluiscerioni) pic.twitter.com/jTEnaAk3MR