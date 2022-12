VIDEO. Messi și colegii săi, la un pas de tragedie, după ce au ajuns în Argentina. Sportivii s-au ferit în ultima secundă

În timp ce 5 dintre sportivi se aflau într-un autobuz deschis, călare pe capota autovehiculului, un cablu cât pe ce să-i doboare la pământ.

Norocul lor a fost că mijlocașul de la Atletico Madrid, Rodrigo de Paul, a observat la timp cablul și le-a strigat să se ferească. Fotbaliștii s-au ghemuit imediat și au scăpat în ultima secundă, potrivit unei înregistrări video care a fost postată pe Twitter.

