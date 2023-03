BBC, articol dedicat lui Gică Hagi: El este „Regele” din castel. Cum încearcă fostul fotbalist să readucă glorie României

Pe parcursul unei cariere profesioniste de 29 de ani care s-a încheiat la Galatasaray în 2001, Gheorghe Hagi a jucat pentru Real Madrid şi Barcelona şi a jucat de 124 de ori pentru ţara sa, marcând 35 de goluri. A fost numit „Maradona din Carpaţi”. S-a clasat pe locul patru pentru Balonul de Aur în 1994, iar Pele l-a inclus într-o listă de 125 de cei mai buni jucători în viaţă din lume în 2004, scrie BBC, citată de News.ro.

Hagi a trecut în antrenorat la câteva luni de la retragerea sa din fotbalul profesionist. Prima lui slujbă? Naționala României.

Pentru „Rege”, aşa cum este cunoscut în România, a fost un început dur. Echipa sa a pierdut în faţa Sloveniei în play-off-ul de calificare la Cupa Mondială şi a ratat un loc la turneu pentru prima dată din 1986.

Când juca, Hagi putea decide totul de unul singur printr-un şut neaşteptat, un dribling fabulos sau o pasă decisivă.

„Am avut personalitate, am avut un control bun al mingii şi am fost rapid”, spune Hagi. „Am crescut cu echipa Olandei în anii 1970, cu fotbal total. Johan Cruyff a fost idolul meu. Am purtat numărul 10 de cele mai multe ori şi ştiam ce înseamnă asta: să creez un gol sau să marchez. Am îmbrăcat tricoul cu numărul 10 pentru Real Madrid şi Barcelona, două dintre cele mai bune echipe din lume. Ambiţia mea a fost întotdeauna să fiu cel mai bun - aceasta a fost cea mai mare motivaţie a mea”, afirmă el.

În management, lucrurile păreau mai dificile pentru el. Nu au mers atât de strălucit la început, dar acum situaţia este cu totul alta, notează publicaţia engleză.

Acum, în vârstă de 58 de ani, este patronul şi antrenorul grupării Farul Constanţa, actualul lider al Superligii române. După ce a pregătit Galatasaray, Bursaspor şi Steaua Bucureşti, în 2009 s-a întors cu o ambiţie îndrăzneaţă în oraşul natal, Constanţa, de pe litoralul Mării Negre.

A înfiinţat o academie de la zero, investind o parte din propria avere şi împrumutând restul pentru a susţine proiectul. Peste zece milioane de lire sterline au fost injectate pentru a-şi alimenta visul: crearea unei generaţii care să aducă România în lupta pentru câştigarea Cupei Mondiale.

„Un jucător bun poate să plece şi să-şi facă treaba oriunde”

Hagi încă se distrează în timpul sedinţelor de antrenament cu abilităţile sale de dribling, loviturile libere senzaţionale sau pasele magnfice. El este regele din castelul său, feţele tinerilor jucători luminându-se în timp ce trece pe lângă ei.

Când a început academia, au venit peste 200 de copii din toată ţara. Au fost angajaţi aproximativ 100 de persoane.

Academia a preluat un club de liga a treia, Viitorul Constanţa, şi a câştigat rapid promovări consecutive. În 2017 s-a întâmplat ceea ce nimeni nu credea- echipa lui Hagi a câştigat titlul României, succesul în cupă urmând doi ani mai târziu. În 2021, clubul a fuzionat cu Farul Constanţa, unde propriul drum în fotbal a lui Hagi a început la vârsta de 10 ani.

O mare parte din banii câştigaţi de Hagi ca jucător sunt acum investiţi în clubul său. Farul este una dintre cele mai tinere echipe din Europa, filosofia clubului fiind centrată pe dezvoltarea tineretului. Recent, Hagi i-a oferit unui tânăr de 14 ani debutul în prima ligă, notează BBC.

De-a lungul anilor, tinerii jucători care au impresionat au fost transferaţi în străinătate, la Ajax, Fiorentina, Brighton sau Rangers. Aproape jumătate din cei care joacă pentru naţionala României au trecut pe la echipa lui Hagi, în timp ce procentele la naţionalele de tineret sunt şi mai impresionante.

Unul dintre cei care s-au remarcat la academie este fiul lui Hagi, Ianis. Tânărul de 24 de ani este acum la Glasgow Rangers, după ce a jucat pentru Fiorentina si Genk.

„Un jucător bun poate să plece şi să-şi facă treaba oriunde”, spune Hagi. „Liga nu contează. Ianis a câştigat premiul pentru cel mai bun tânăr jucător al lui Rangers înainte de accidentarea la genunchi (în ianuarie 2022), aşa că s-a adaptat destul de bine. Ghinion cu accidentarea lui. Dar dacă eu nu am apucat să joc niciodată în Anglia, poate o va face el - de ce nu? Am avut două ocazii de a juca în Premier League şi îmi pare rău că le-am ratat. Este o ţară pe care o iubesc şi o respect. Sunt sigur că fanilor le-ar fi plăcut stilul meu”.

Tottenham şi Newcastle au încercat să-l transfere pe Hagi în anii 1990. Cruyff şi Barcelona le-au stat în cale în 1994. Apoi Galatasaray l-a tentat cu un mare proiect european aproape de casă, doi ani mai târziu.

„L-am iubit pe Kevin Keegan în copilărie – a fost unul dintre idolii mei – aşa că mi-ar fi plăcut să joc sub conducerea lui la Newcastle”, spune Hagi. „Dar când Cruyff te sună personal şi îţi cere să mergi cu el la Barcelona, e greu să rezişti. A spus că sunt numărul lui favorit 10. Apoi am optat pentru Galatasaray. Ei au vrut să construiască o echipă care să obţină succesul continental. De asemenea, au fost mai aproape de România, iar mereu am avut ideea de a mă întoarce acasă după fotbal”, a spus Hagi.

„Am scris o carte. Am pus totul înăuntru despre tactica mea, filosofia mea, despre cum văd fotbalul. Trebuie să începi cu elementele de bază, să faci mai întâi lucrurile simple, apoi să mergi pas cu pas către cele mai complicate. Motto-ul meu este: M-am născut pentru a câştiga, nu doar pentru a exista, aşa că încerc să aplic asta în tot ceea ce fac şi vreau să-i inspir pe cei cu care lucrez să facă acelaşi lucru. Cruyff este inspiraţia mea. Modul în care a făcut lucrurile a fost pur şi simplu uimitor. Am învăţat atât de multe de la el, din metodele şi ideile sale”, a completat el.

Academia lui Hagi îşi propune să promoveze cel puţin doi jucători la prima echipă în fiecare sezon. Managerului nu îi pasă de vârsta celor pe care îi antrenează.

„Am avut norocul să am profesori buni care mi-au accelerat progresul. Asta vreau să fac şi eu”, adaugă el.

„Toată această academie este modul meu de a da ceva înapoi fotbalului pentru că m-am simţit mereu dator”, subliniază „Regele”.

Academia se află chiar în afara Constanţei, un oraş de aproximativ 300.000 de locuitori situat pe malul Mării Negre. Înainte ca proiectul lui Hagi să apară, în această locaţie era un câmp în care fermierii locali obişnuiau să-şi pască vacile şi oile.

Lui Hagi i s-a promis că va fi construit un nou stadion la Constanţa, capabil să găzduiască 20.000 de spectatori - de patru ori capacitatea terenului pe care echipa ocupă în prezent la academia sa. Guvernul României va investi aproape 100 de milioane de lire sterline în noul proiect, care ar trebui să fie gata până în 2025.

„M-am întors la Constanţa pentru că aici m-am născut. Acesta este locul meu. Farul m-a făcut mare. Lucrez pentru a crea campioni. Vreau să creez campioni mondiali. Cred în asta. Cred în munca pe care o fac şi în talentul jucătorilor români. Trebuie să-ţi stabileşti cele mai mari ţinte şi să crezi neîncetat. Altfel, nu vei face mare lucru”, a mai spus Hagi, conform BBC.

